Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław: typy i przewidywania

To jest bardzo trudny sezon dla obu drużyn. Lechia Gdańsk zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów i do bezpiecznej pozycji traci trzy oczka. Śląsk Wrocław jest 12. i raczej nie powinien mieć problemów z utrzymaniem, choć jego przewaga nad strefą spadkową to tylko trzy punkty. W zeszłym sezonie był zamieszany w walkę o utrzymanie prawie do samego końca rozgrywek, w obecnej kampanii na pewno chciałby tego uniknąć, a na pewno pomogłyby w tym trzy punkty wywalczone w meczu przyjaźni.

Lechia po porażce z Wartą Poznań zmieniła szkoleniowca i w najbliższej kolejce na ławce zadebiutuje David Badia. Wybór tego trenera został przyjęty przez media dość krytycznie, zobaczymy, jak wypadnie pierwsza weryfikacja boiskowa.

Śląsk gra w kratkę. Po pokonaniu Lecha nie potrafił sobie poradzić w lidze z Cracovią, Rakowem i Stalą Mielec, notując porażkę i dwa remisy. Co ciekawe, mimo lepszej pozycji w tabeli, zmian w Lechii, to faworytem bukmacherów są gospodarze. Może to jednak wynikać z dwóch kluczowych absencji w drużynie gości. Za kartki zawieszeni są Erik Exposito i John Yeboah. Dlatego uważamy, że Lechia, która jest na musiku, wykorzysta tę okazję i wygra to spotkanie.

Nasz ekspert Jakub Olkiewicz uważa, że w meczu przyjaźni obie drużyny podzielą się punktami i stawia na remis.

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław: sytuacja kadrowa

Gospodarze w meczu ze Śląskiem będą musieli sobie radzić bez kontuzjowanych Conrado, Michała Nalepy, Joeriego de Kampsa i prawdopodobnie Davida Steca. Po stronie ich rywali kontuzjowany jest Adrian Bukowski. Najważniejsza wiadomość dla kibiców obu drużyn to pauza za kartki dwóch kluczowych ofensywnych zawodników Śląska. W Gdańsku nie zagrają Erik Exposito i John Yeboah. W drużynie gospodarzy z tego samego powodu zawieszony jest Jakub Bartkowski.

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław: ostatnie wyniki

Lechia w tym roku z ośmiu meczów Ekstraklasy wygrała zaledwie dwa. Połowę przegrała. Poniosła wstydliwe i dotkliwe porażki z Radomiakiem (1:3), Lechem (0:5) i Wartą (0:2). Nie jest przypadkiem, że zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Jedyne zwycięstwo w ostatnich tygodniach zanotowała na Miedzi Legnica, która jest za jej plecami i praktycznie wita się z 1 Ligą.

Śląsk ma niewiele lepszy bilans. Także wygrał tylko dwa mecze, co ciekawe, pokonując dwie czołowe drużyny ligi – Lecha i Pogoń. Po wygranej z Kolejorzem niespodziewanie przegrał w Pucharze Polski z KKS-em Kalisz. To po tym meczu padły słynne słowa Ivana Djurdjevicia o “obsraniu zbroi”. Trzy ostatnie kolejki Ekstraklasy przyniosły Śląskowi tylko dwa punkty. Ta średnia musi się poprawić, jeśli wrocławianie nie chcą martwić się o swój los w Ekstraklasie do ostatnich kolejek.

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław: historia

Z dziesięciu ostatnich bezpośrednich meczów aż pięć kończyło się remisami – ot, typowy wynik w meczach przyjaźni. Śląsk wygrał tylko jedno z tych spotkań. Pozostałe cztery padły łupem Lechii. W obecnym sezonie Śląsk wygrał na własnym terenie 2:1. Z kolei ostatnie spotkanie, które było rozgrywane pomiędzy tymi zespołami w Gdańsku zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:0.

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Lechia – Śląsk są ciekawe pod kątem wskazania faworyta. Według bukmacherów jest nim Lechia. Trudno mówić w tym wypadku o atucie własnego boiska, bowiem po pierwsze jest to mecz przyjaźni, a po drugie na Lechię nie chodzą tłumy, przed którymi uginają się nogi piłkarzom rywali. Rola faworyta wynika z nieobecności kluczowych piłkarzy gości. Kursy na wygraną gospodarzy wahają się w granicach 2.15 – 2.25. Z kolei na remis i wygraną Śląska są podobne, około 3.30.

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław: przewidywane składy

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław: transmisja

Mecz Lechia – Śląsk będzie transmitowany w telewizji i internecie. Spotkanie na żywo pokaże stacja CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Oprócz tego mecz będzie można oglądać dzięki usłudze CANAL+ online. Dzięki rejestracji za pośrednictwem naszej strony można skorzystać z promocji i zaoszczędzić 30 zł, płacąc tylko 39 miesięcznie.

