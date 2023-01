Lechia Gdańsk – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (29.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Lechia Gdańsk – Wisła Płock: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Wreszcie wróciła do gry polska liga, choć pierwsze spotkania po powrocie trochę zawiodły, to liczymy, że kolejne pojedynki przyniosą zdecydowanie więcej emocji. „Biało-Zieloni” w 18. kolejce zmierzą się z „Nafciarzami”. Początek starcia w niedzielę 29 stycznia o godzinie 17:30.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Wisła Płock

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, typy i przewidywania

W niedzielę 29 stycznia o godzinie 17:30 Lechia Gdańsk podejmie u siebie Wisłę Płock w meczu w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o ligową tabelę, to „Nafciarze” przed tą serią gier plasują się na 6. miejscu, a „Budowlani” są na dopiero 14. pozycji i potrzebują zwycięstw. Mamy nadzieję, że obie ekipy zafundują nam sporo emocji na powrót polskiej ligi po zimowej przerwie.

Łukasz Zwoliński w 4 ostatnich spotkaniach w ramach Ekstraklasy strzelił 3 gole. Liczymy, że napastnik Lechii Gdańsk da zwycięstwo swojemu zespołowi. Nasz typ: wygrana Lechii Gdańsk.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym spotkaniu padną przynajmniej trzy bramki. Typ Kuby: powyżej 2,5 bramki.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Po stronie „Biało-Zielonych” niepewny jest występ kontuzjowanych Joeriego de Kampsa oraz Joela Abu Hanny. W kadrze zespołu gospodarzy nie znajdzie się także Jakub Kałuziński, który nie zgodził się na podpisanie nowego kontraktu z Lechią Gdańsk. W Wiśle Płock prawdopodobnie zabraknie zmagającego się z urazem Miroslava Gono.

Lecha – absencje:

Wisła – absencje:

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Obie drużyny nie wyglądały najlepiej w sparingach rozegranych na obozie przygotowawczym – większość z tych meczów przegrały. Jeśli chodzi o ostatnią ligową kolejkę, to Wisła Płock wygrała z Cracovią (1:0), a Lechia Gdańsk pokonała Górnika Zabrze (2:1).

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, historia

Na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami Lechia Gdańsk wygrała trzy, a Wisła Płock triumfowała dwukrotnie. Nie padł żaden remis.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Polsat Plus Arena nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi mniej więcej 2.60, a typ na zwycięstwo Wisły Płock to około 2.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, przewidywane składy

Lechia: Kuciak; Pietrzak, Nalepa, Maloca, Bartkowski; Conrado, Kubicki, Tobers, Gajos, Durmus; Zwoliński

Wisła: Kamiński; Krywociuk, Kapuadi, Rzeźniczak, Pawlak; Davo, Wolski, Furman, Szwoch, Vallo; Sekulski

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, kto wygra?

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku za 234 zł (39 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Co ważne, pakiet można poszerzyć o kanały Eleven Sports oraz Polsat Sport. Taki zestaw kosztuje 354 zł za pół roku (59 zł miesięcznie). Początek meczu Lechia Gdańsk – Wisła Płock na Polsat Plus Arena w niedzielę 29 stycznia o godz. 17:30.

