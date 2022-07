Pressfocus Na zdjęciu: Filip Koperski

Lechia Gdańsk – Rapid Wiedeń: typy i kursy na mecz eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Po pierwszym meczu eliminacyjnym udało się Lechii wywieźć korzystny rezultat z Wiednia. Dzięki remisowi 0:0 biało-zieloni są w dobrej pozycji przed rewanżem w Gdańsku.

Polsat Plus Arena Gdansk Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Lechia Gdańsk Rapid Wiedeń 2.50 3.50 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2022 19:11 .

Lechia Gdańsk – Rapid Wiedeń typy i przewidywania

W pierwszym spotkaniu drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy z Rapidem Wiedeń piłkarze Lechii Gdańsk pokazali, że potrafią w sposób zdyscyplinowany i skuteczny grać w defensywie. Rywale nie strzelili na własnym stadionie żadnej bramki, co stawia przed rewanżem Lechię w roli faworyta.

Rapid w tym sezonie nie strzela zbyt wielu bramek. Mimo sprowadzenia aż czterech nowych napastników, austriacki zespół w trzech oficjalnych meczach zdobył tylko dwie bramki. To wyjątkowo słaby wynik w kontekście rewanżu w Gdańsku. Widać, że drużyna powoli wchodzi na obroty w nowym sezonie, co powinni wykorzystać zawodnicy Lechii. Spodziewam się, że w rewanżu możemy zobaczyć typowe piłkarskie szachy, a obu zespołom przede wszystkim będzie zależało na tym, żeby jako pierwszy nie stracić gola. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Lechia Gdańsk – Rapid Wiedeń, ostatnie wyniki

Gospodarze zagwarantowali sobie wcześniej przeniesienie meczu ligowego, dzięki czemu do rewanżu z Rapidem podejdą ze świeżością i pełni sił. Może to okazać się istotne w kontekście awansu. Lechia w tym sezonie na inaugurację sezonu 2022/23 w PKO BP Ekstraklasie przegrała wyraźnie na wyjeździe z Wisłą Płock 0:3. Trudno nie odnieść wrażenia, że podopieczni Tomasza Kaczmarka myślami nie byli bliżej meczu eliminacji europejskich pucharów.

Rapid rozegrał w tym sezonie już trzy oficjalne mecze i żadnego z nich nie przegrał. Drużyna z Wiednia w meczu 1/32 finału pucharu Austrii pokonała Treibach 1:0, zremisowała bezbramkowo z Lechią, a w niedzielę pokonała na własnym stadionie Ried również 1:0. Drużyna jest także skoncentrowana w defensywie i to jej największy atut.

Lechia Gdańsk – Rapid Wiedeń, sytuacja kadrowa

Dość zastanawiające jest, że Lechia Gdańsk w trakcie letniego okienka transferowego do tej pory zagwarantowała sobie tylko jeden transfer i to bezgotówkowy. Drużynę zasilił Dominik Pila, który przeniósł się z Chrobrego Głogów. Zespół który planuje rywalizować także w europejskich pucharach powinien zadbać o więcej wzmocnień przed nowym sezonem.

W barwach Rapidu niemal na pewno w czwartek nie zobaczymy wykupionego z AZ Alkmaar Ferdiego Druijfa, który zmaga się z kontuzją. Niepewna wydaje się także dyspozycja Ante Bajicia, który nie otrzymał powołania na dwa ostatnie spotkania.

Lechia Gdańsk – Rapid Wiedeń, historia

W zeszły czwartek oba zespoły po raz pierwszy w historii rywalizowały w bezpośrednim meczu. Bukmacherzy większe szanse na awans dawali wówczas Rapidowi, który zremisował jedynie bezbramkowo z polskim zespołem. Kibice mocno wierzą, że w rewanżu górą będą gospodarze i uda im się awansować do kolejnej rundy eliminacji.

Lechia Gdańsk – Rapid Wiedeń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za sprawą bezbramkowego remisu w Wiedniu, jako faworyta do zwycięstwa w Gdańsku typują Lechię Gdańsk. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi ok. 2.50. Typ na wygraną Rapidu Wiedeń wynosi natomiast 2.95. Remis w tym wypadku wyceniany jest na ok. 3.30. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Lechia Gdańsk – Rapid Wiedeń, przewidywane składy

Lechia: Kuciak – Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak – Kałuziński, Gajos, Sezonienko, Terrazzino, Durmus – Paixao

Rapid: Hedl – Koscelnik, Wimmer, Aiwu, Moormann – Oswald, Pejic, Grull, Zimmerman, Kuhn – Kriwak

Lechia Gdańsk – Rapid Wiedeń, transmisja

Spotkanie rewanżowej drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy między Lechią i Rapidem transmitowany będzie na antenie TVP 2. Początek spotkania 28 lipca w czwartek o godzinie 19:45.

