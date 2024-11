Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 14:50 .

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin, typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin w ramach 16. kolejki Ekstraklasy podejmie na wyjeździe drużynę Lechii Gdańsk. Portowcy są naturalnym faworytem spotkania i według ekspertów mają naprawdę duże szanse na odniesienie zwycięstwa.

Pogoń Szczecin ma za sobą niespodziewane porażki 2:4 z Motorem Lublin i 0:1 z Radomiakiem Radom. Teraz na pewno będzie szukała szybkiej rehabilitacji. Moim zdaniem w starciu z niestabilną Lechią Gdańsk drużyna Portowców zgarnie trzy punkty. Taki typ można obstawić po kursie 100.00 w STS.

Jakub STS Bonus 200 zł* Pogoń zwycięży Gram!

*Jak skorzystać z oferty bonus 200 zł za wygraną?

Załóż konto na STS, używając kodu promocyjnego GOALPROMO, następnie zaakceptuj wymagane zgody marketingowe i dokonaj pierwszego depozytu w wysokości co najmniej 50 zł. Następnie postaw kupon typu SOLO lub AKO na to spotkanie, typując wygraną Pogoni Szczecin lub Lechii Gdańsk, jeśli nie zgadzasz się z moim typem. Minimalna stawka kuponu wynosi 2 zł, a spełnienie tych warunków pozwoli na pełne wykorzystanie oferty promocyjnej.

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin w pięciu poprzednich meczach zanotowała tylko dwie wygrane (jedną po karnych z Odrą Opole), a oprócz tego Portowcy zaliczyli dwie wcześniej wspomniane porażki i remis 1:1 w towarzyskim starciu z Arką Gdynia.

Z kolei Lechia Gdańsk ma za sobą jeszcze gorsze występy, bo Lechiści na przestrzeni takiej samej liczby meczów mogą “poszczycić” się bilansem dwóch remisów i trzech porażek.

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin, historia

W pięciu ostatnich meczach bezpośrednich obu drużyn zdecydowanie częściej wygrywała Pogoń Szczecin – taka sytuacja miała miejsce aż czterokrotnie. W pozostałym meczu padł remis 0:0.

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wprost sugerują, że faworytem jest Pogoń Szczecin. Kurs na Portowców oscyluje w granicach 1.95. Natomiast na Lechię Gdańsk jest to około 3.50. Współczynnik na remis ustalono na mniej więcej 3.70.

W tym miejscu warto dodać, że nasz kod do STS GOAL umożliwia również odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Naturalnie można to wykorzystać w przypadku obstawiania Ekstraklasy.

Lechia Gdańsk Remis Pogoń Szczecin 3.50 3.70 1.95 3.50 3.70 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 14:50 .

Kto wygra mecz Lechia – Pogoń? Lechia

Pogoń

Padnie remis Lechia 50%

Pogoń 50%

Padnie remis 0% 2+ Votes

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Lechia Gdańsk Szymon Grabowski Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Lechia Gdańsk Szymon Grabowski 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Rezerwowi 1 Szymon Weirauch 4 Andrei Chindris 5 Ivan Zhelizko 6 Karl Wendt 7 Camilo Mena 16 Louis D’Arrigo 20 Conrado Buchanelli 42 Adam Kardas 94 Loup Diwan Gueho 4 Leo Borges 8 Fredrik Ulvestad 13 Dimitrios Keramitsis 19 Kacper Lukasiak 20 Alexander Gorgon 21 João Gamboa 27 Olaf Korczakowski 28 Linus Wahlqvist 31 Krzysztof Kaminski 35 Maciej Wojciechowski 46 Antoni Klukowski 61 Kacper Smolinski

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin, transmisja

Mecz Lechia – Pogoń odbędzie się w sobotę (23 listopada) o godzinie 14:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport. Naturalnie mecz można obejrzeć również za pośrednictwem Canal+ Online.

Reklama

Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.