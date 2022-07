Lech – Wisła: typy, kursy, zapowiedź (31.07.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: MIchał Skóraś

W niedzielę 31 lipca o pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie zagra Lech Poznań. Przeciwnik mistrza Polski to Wisła Płock. Sprawdź naszą zapowiedź.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Wisła Płock 1.53 4.60 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2022 18:36 .

Lech – Wisła, typy i przewidywania

Bukmacherzy nie mają wątpliwości odnośnie tego, kto w niedzielę będzie cieszył się ze zwycięstwa przy ulicy Bułgarskiej. Ich zdaniem po komplet punktów sięgnie Lech. Jest on bardzo potrzebny poznaniakom, którzy już na starcie rozgrywek nie chcą zostać daleko za ligową czołówką. W niej znajdują się marzący o zwycięstwie płocczanie. Naszym zdaniem powody do radości po końcowym gwizdku sędziego będzie miał mistrz Polski.

Lech – Wisła, ostatnie wyniki

Sezon 2022/2023 dla Lecha trwa już miesiąc. Zdecydowanie nie był to łatwy czas dla poznaniaków, którzy wiele razy zawiedli swoich fanów. Mistrz Polski na arenie międzynarodowej awansował niedawno do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy, eliminując w dwumeczu gruzińskie Dinamo Batumi (6:1). W Ekstraklasie podopiecznie Johna van den Broma zagrali tylko jeden mecz. Przegrali 0:2 ze Stalą Mielec.

Dużo mniej intensywnie jest w Płocku. Granie co tydzień odpowiada jednak piłkarzom Pavla Stano, którzy mają za sobą dwa spotkania. W obu konfrontacjach Nafciarze sięgnęli po pełną pulę, prezentując ofensywny futbol. Wisła na inaugurację kampanii 2022/2023 rozprawiła się z 3:0 z Lechią u siebie. Później ograła 4:0 Wartę. Tym samym przed startem trzeciej serii gier, była jedną z dwóch drużyn z kompletem sześciu punktów (wspólnie z Cracovią).

Lech – Wisła, historia

Poprzednia batalia między Lechem, a Wisłą w Poznaniu, zdecydowanie obfitowała w gole. Zobaczyliśmy ich aż cztery. Każda była autorstwa piłkarza gospodarzy, więc Płocczanie do domu wrócili z niczym Przed własną publicznością ulegli zaś Lechowi 0:1.

Lech – Wisła, kursy bukmacherów

Lech – Wisła, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, bowiem transmisja odbędzie się na CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Mecz będzie można zobaczyć również w usłudze CANAL+ online. Półroczny dostęp do platformy kosztuje 270 złotych, natomiast istnieje opcja zaoszczędzenia. Wystarczy zarejestrować się za pośrednictwem linku Goal.pl, płacąc wówczas za sześciomiesięczny pakiet jedynie 192 złote.

