Lech – Stal: typy i przewidywania

Lech Poznań nie może być zadowolony z początku sezonu. Odpadł w eliminacjach Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie zgubił sporo punktów. Teraz będzie mógł się skupić tylko na krajowym podwórku, co powinno być atutem w walce o mistrzostwo Polski, którego pragną fani Dumy Wielkopolski.

Stal Mielec świetnie spisuje się w meczach domowych, w mediach społecznościowych co chwilę to podkreśla, pokazując coraz to nowe filmiki dotyczące twierdzy przy Solskiego 1. Na wyjazdach jest to jednak kompletnie inna drużyna. W obecnym sezonie zanotowała dwie porażki i remis.

Kolejorz u siebie jest niezwykle groźny. Ostatnią porażkę na własnym terenie poniósł w kwietniu z Górnikiem Zabrze. Stal może patrzeć z nadzieją na poprzedni sezon, kiedy sprawiła nie lada niespodziankę, wygrywając przy Bułgarskiej 2:0. Odkąd mielczanie wrócili do Ekstraklasy, w sześciu meczach tylko raz przegrali z Lechem.

Lech jest faworytem bukmacherów i zgadzam się z tym bez dwóch zdań. Jednym z typów, które polecam jest zwycięstwo Lecha (1.30 w STS). Kurs na takie zdarzenie jest niski, więc raczej warto go połączyć z innymi, podbijając AKO. Na singla kuszącą opcją jest to, że Stal strzeli powyżej 0,5 gola (2.02 w STS), jednak tu nie mam pewności, czy gościom coś wpadnie. Tym razem znowu pójdę w bezpieczną opcję po niższym kursie. Mój typ na mecz Lech – Stal to goście powyżej 1,5 żółtej kartki. W ostatnich pięciu z sześciu bezpośrednich spotkań mielczanie otrzymywali przynajmniej dwie żółte kartki. Sędzią spotkania będzie Karol Arys, który w tym sezonie w trzech meczach Ekstraklasy pokazał łącznie siedem żółtych kartek.

Lech Poznań – Stal Mielec: sytuacja kadrowa

John van den Brom ciągle nie może skorzystać z Aliego Gholizadeha. Media klubowe Lecha w tym tygodniu informowały o postępach Irańczyka w rehabilitacji i powrocie do pełnych treningów, ale jasne jest, że w sobotę ciągle będzie poza składem gospodarzy. Holenderski szkoleniowiec może się natomiast cieszyć z szybkiego powrotu do zdrowia Joela Pereiry, który pojawił się na murawie na kilka minut w poprzedniej kolejce.

W drużynie Stali nie ma poważniejszych absencji. Z urazem zmaga się Kamil Pajnowski i jest niepewny występu w najbliższym spotkaniu.

Nikt nie pauzuje za żółte kartki. Marco Ehmann już odpokutował karę w meczu z Ruchem Chorzów. Po trzy żółte kartki mają Koki Hinokio i Jesper Kalstroem i muszą uważać, jeśli nie chcą opuścić kolejnych meczów swoich drużyn.

Lech – Stal: ostatnie wyniki

Lech po trzech meczach bez zwycięstwa w lidze (remisy z Górnikiem i Zagłębiem, a także porażka ze Śląskiem) przełamał się w “wyjazdowym” meczu derbowym z Wartą, wygrywając 2:0.

Stal w poprzedniej kolejce pokonała Zagłębie Lubin 4:2. Wcześniej zremisowała na wyjeździe z Ruchem Chorzów 1:1, a przed własną publicznością pokonała Radomiaka 2:0. Piłkarze Kamila Kieresia są niepokonani w lidze od trzech kolejek.

Lech Poznań – Stal Mielec: historia

Odkąd Stal Mielec wróciła do Ekstraklasy mierzyła się z Lechem sześć razy. Wygrała dwa z tych spotkań, poniosła jedną porażkę, a trzy pozostałe mecze zakończyły się podziałem punktów.

Ogólnie w historii te dwa kluby rywalizowały ze sobą 57 razy w oficjalnych meczach. Lech wygrał 27 z nich, Stal 17, a w pozostałych 13 padł remis.

Lech – Stal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy widzą mocnego faworyta w gospodarzu. Typ na wygraną Lecha Poznań jest po kursie 1.30 w STS. Typ na zwycięstwo Stali Mielec to kurs w wysokości 11.00 u tego samego bukmachera. Stawka na remis wynosi 5.25.

Gdyby ktoś przeczuwał sensację i chciał mocno zaryzykować stawiając na Stal, warto wówczas wykorzystać zakład bez ryzyka 100 zł, który gwarantuje kod promocyjny STS GOAL.

Poniżej prezentujemy najlepsze kursy bukmacherskie 1X2 na mecz Lech Poznań – Stal Mielec.

Lech Poznań – Stal Mielec: przewidywane składy

Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ John van den Brom Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 2 Joel Pereira

5 Elias Andersson

9 Mikael Ishak

17 Filip Szymczak

23 Miha Blazic

30 Nika Kvekveskiri

35 Filip Bednarek

50 Adriel D Avila Ba Loua

54 Filip Wilak

55 Maksymilian Pingot

90 Artur Sobiech Leandro Messias 6

Krzysztof Wolkowicz 11

Konrad Jalocha 13

Matthew Guillaumier 16

Rafael Santos 22

Lukasz Wolsztynski 25

Alvis Jaunzems 27

Mateusz Stepien 37

Lech - Stal: transmisja

Mecz Lech - Stal na żywo w internecie będzie dostępny dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony, dzięki czemu cena za miesiąc wyniesie 39 zł przy zakupie pakietu na rok, zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc. Transmisja tego spotkania będzie dostępna także w telewizji. Przeprowadzą ją stacje CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra.

