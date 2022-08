Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań – Piast Gliwice: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Lecha i Piasta łączy to, że w ubiegłym sezonie radziły sobie bardzo dobrze, natomiast kampanię 2022/23 rozpoczęły nadzwyczaj słabo. Dość powiedzieć, że mistrz Polski do spotkania z Piastunkami przystępować będzie z przedostatniego miejsca w tabeli ligowej.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Piast Gliwice 1.92 3.65 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 14:26 .

Lech Poznań – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Zakończyły się na szczęście pozytywnie męki Lecha Poznań w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Kolejorz wywalczył awans po trudnym dwumeczu z Dudelange i może w pełni skupić się już na poprawie sytuacji w tabeli Ekstraklasy. Drużyna po czterech kolejkach wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Na niekorzyść gospodarzy przemawia fakt, że w wyjazdowym meczu eliminacji do europejskich pucharów po raz kolejny zaprezentowali się bardzo słabo i nie widać w tym tunelu światełka. Trener van den Brom wydaje się być kompletnie zagubiony, a jego pozycja z tygodnia na tydzień jest coraz słabsza.

Podobnie jak ci z Poznania, rozczarowani początkiem sezonu w wykonaniu swoich ulubieńców mogą być kibice Piasta Gliwice. Jedna z najlepszych drużyn rundy wiosennej ubiegłego sezonu na starcie rozgrywek ma ogromne problemy z punktowaniem. Problemy zaczynają się już w środku pola – piłkarze nie przechodzą odpowiednio do fazy ofensywnej, czego pokłosiem był nikły wynik strzelecki. Piastunki rozstrzelały się dopiero w trakcie 6. kolejki, kiedy wygrały wysoko ze Stalą Mielec aż 4:0. Na takie właśnie przełamanie czekają kibice Lecha Poznań. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola w meczu.

STS 1.80 Poniżej 2.5 gola Odwiedź STS

Lech Poznań – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Fatalna sytuacja Lecha Poznań w tabeli ligowej wynika też z tego, że zespół ma do rozegrania dwie zaległe kolejki względem rywali. Kolejorz bardzo blado zaprezentował się w meczu wyjazdowym z Dudelange, a kulała przede wszystkim ofensywa. Tydzień wcześniej zespół wygrał w poznaniu z tym samym rywalem 2:0, ale jedynie w eliminacjach do europejskich pucharów stać go było na zwycięstwo. Ostatni mecz ligowy mistrz Polski przegrał ze Śląskiem Wrocław 0:1.

Piast podniósł się z kolan i odniósł dwa kolejne zwycięstwa ligowe. Nieźle już wyglądało to w spotkaniu wyjazdowym z Cracovią, które Piastunki wygrały po wyrównanym starciu 1:0. W ubiegłej kolejce Piast rozegrał prawdziwy koncert i zwyciężył aż 4:0. Stal Mielec była wówczas kompletnie bezradna. Jeśli zespół przełoży to również na spotkanie z Lechem, możemy spodziewać się dobrego widowiska.

Lech Poznań – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Lista piłkarzy nieobecnych po stronie Lecha wciąż jest dość długa. W meczu z Piastem nie zagrają na pewno Rudko, Sobiech, Ba Loua, Salamon i Satka. Sytuacja kadrowa nie ułatwia pracy Johnowi van den Bromowi, który ma do dyspozycji wyjątkowo wąską kadrę. Mniejsze problemy w tej materii ma Piast, który nie będzie mógł liczyć jedynie na Huka i Kostadinova.

Lech Poznań – Piast Gliwice, historia

W poprzednim sezonie Lech dwukrotnie wygrał z Piastem, choć były to mecze bardzo wyrównane. W Gliwicach Kolejorz zwyciężył 2:1, natomiast w Poznaniu mecz zakończył się wynikiem 1:0. Piastunki długo już czekają na wygraną w meczu z Lechem. Ostatni raz ta sztuka udała im się w 2019 roku.

Lech Poznań – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wzięli pod uwagę formę ligową Lecha, dlatego kursy na jego zwycięstwo są stosunkowo wysokie. Typ na wygraną Kolejorza wynosi 1.95, podczas gdy stawiając na Piasta możemy spodziewać się kursów w granicach 4.15. Remis wynosi mniej więcej 3.65. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Lech Poznań – Piast Gliwice, przewidywane składy

Lech: Bednarek – Joel Pereira, Milic, Dagerstal, Rebocho – Alfonso Sousa, Karlstrom, Skóraś, Joao Amaral, Velde – Ishak

Piast: Plach – Reiner, Mosór, Czerwiński, Katranis – Hateley, Tomasiewicz, Pyrka, Chrapek, Kądzior – Wilczek

Lech Poznań – Piast Gliwice, transmisja

Spotkanie Lecha piastem transmitowane będzie na antenach CANAL+Sport 3, CANAL+Premium i CANAL+4K Ultra. Pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu wybrzmi o godzinie 17:30. Oprócz tego będzie można obejrzeć ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.