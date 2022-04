Lech – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (20.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech – Górnik Łęczna to jeden z dwóch środowych meczów PKO Ekstraklasy w ramach 31. kolejki. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki podejdzie Kolejorz. Aczkolwiek zawodnicy Zielono-czarnych nie zamierzają tanio sprzedać skóry. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

INEA Stadion Ekstraklasa Lech Poznań Górnik Łęczna 1.18 7.40 21.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2022 11:08 .

Lech Poznań – Górnik Łęczna, typy na mecz i przewidywania

W dwóch ostatnich starciach pomiędzy Lechem a Górnikiem w PKO Ekstraklasie miały miejsce remisy. Ostatnio jednak ekipa Macieja Skorży jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Kolejorz od sześciu meczów nie przegrał, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich cztery zwycięstwa i dwa remisy. Zielono-czarni natomiast niespodziewanie w trakcie świątecznej kolejki ligowej pokonali Radomiak (1:0). W każdym razie nie spodziewamy się niespodzianki, typując wygraną lechitów. Nasz typ: wygrana Lecha.

Lech Poznań – Górnik Łęczna, sytuacja kadrowa

Lech będzie musiał radzić sobie w środowym spotkaniu bez dwóch zawodników, którymi są: Artur Sobiech i Bartosz Salamon. Goście mają zagrać w optymalnym zestawieniu.

Lech Poznań – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Lech Poznań przystąpi do potyczki z Górnikiem Łęczna po wygranej batalii z Wisłą Płock (1:0). Jednocześnie Kolejorz wrócił na zwycięski szlak po remisie z Legia Warszawa (1:1).

Zielono-czarni mają natomiast za sobą wygrany bój z Radomiakiem (1:0), co było niespodzianką w ramach 29. kolejki ligi polskiej. Wcześniej Górnik zaliczył pięć z rzędu porażek.

Lech Poznań – Górnik Łęczna, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w listopadzie minionego roku, gdy miał miejsce wynik 1:1. Lech w roli gospodarza po raz ostatni mierzył się z Górnikiem Łęczna w marcu 2017 roku. Wówczas miał z kolei miejsce wynik 0:0.

Lech Poznań – Górnik Łęczna, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Marcina Prasoła w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 18,50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Lech Poznań – Górnik Łęczna, przewidywane składy

Lech Poznań: Van der Haart – Pereira, Satka, Milić, Douglas, Karlstroem, Kvekveskiri, Skóraś, Dani Ramirez, Kamiński, Kownacki

Górnik Łęczna: Gostomski – Szcześniak, Gerson, Leandro, Alex Serreno, Goliński, Gol, Dziwniel, Eyenga-Loktiko, Gąska, Śpiączka.

Lech Poznań – Górnik Łęczna, transmisja meczu

Mecz Lech – Górnik będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Potyczka zacznie się w środę o godzinie 18:00.

