Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2022)

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica to ostatni sobotni mecz w ramach 21. kolejki PKO Ekstraklasy. W roli zdecydowanego faworyta do tego starcia podejdą podopieczni Macieja Skorży. Aczkolwiek zespół Radoslava Latata nie zamierza tanio sprzedać skóry, co może zwiastować świetne widowisko. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



Lech Poznań PKO Ekstraklasa



12.02.2022

20:00

INEA Stadion



Bruk-Bet Termalica

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, typy i przewidywania

W trzech ostatnich potyczkach ligowych między obiema ekipami padały cztery gole. Za każ razem górą byli lechici, którzy wygrywali 3:1. Kolejnego tego typu rozstrzygnięcia się nie spodziewamy. Niemniej jesteśmy pewni, że minimum trzy gole w tym spotkaniu padną. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, ostatnie wyniki

Lech Poznań do starcia z Bruk-Betem Termaliką podejdzie, mogąc pochwalić się dorobkiem 42 punktów na koncie. Kolejorz wygrał w tej kampanii 12 spotkań, sześć zremisował i dwa przegrał. Pomarańczowi są z kolei czerwoną latarnią rozgrywek, mającą na swoim koncie tylko 15 oczek.

Lechici przed tygodniem tylko zremisowali z Cracovią w pierwszym ligowym spotkaniu w tym roku. Lech prowadził 3:1, ale w ostatnich fragmentach meczu roztrwonił swoją przewagę i musiał ostatecznie podzielić się punktami.

Zobacz także: tabela PKO Ekstraklasa

Kolejorz jest przede wszystkim królem swojego stadionu. Lech wygrał każdy z sześciu ostatnich meczów w PKO Ekstraklasie na swoim obiekcie. W ostatnim czasie w pokonanym polu pozostawiał Górnika Zabrze (2:1), czy Wartę Poznań (2:0).

Bruk-Bet Termalika ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Jagiellonią Białystok (2:1). Pomarańczowi zakończyli tym samym serię sześciu bojów bez wygranej, w których zaliczyli cztery porażki. Między innymi z Wisłą Kraków (0:3), czy Stalą Mielec (0:1).

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, historia

Po raz ostatni oba zespoły rywalizowały ze sobą w sierpniu minionego roku. Lech pokonał wówczas pewnie Bruk-Bet Termalikę (3:1). Było to jednocześnie piąte z rzędu zwycięstwo teamu z Poznania nad niecieczanami.

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Marka Gołębiewskiego w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 1,31. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Lech – Bruk-Bet Termalica transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:00.

