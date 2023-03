Lech Poznań - Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. W piątkowy wieczór dojdzie do starcia aktualnych mistrzów Polski z Biało-zielonymi. Do tej rywalizacji obie ekipy przystąpią w minorowych nastrojach po porażkach w poprzedniej kolejce. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.