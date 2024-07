fot. PressFocus Na zdjęciu: Damian Rasak

Lech – Górnik, typy bukmacherskie

Lech Poznań i Górnik Zabrze to ekipy, które finalnie poprzedni sezon zakończyły z dużym niedosytem. Kolejorz nie wywalczył mistrzostwa Polski i skompromitował się w eliminacjach do europejskich pucharach. Z kolei 14-krotny mistrz Polski zajął co prawda miejsce siódme, ale koniec końców nie spełniło to oczekiwań fanów Górnika. Wpływ na to ma fakt, że w końcówce sezonu zabrzanie mieli na wyciągnięcie ręki miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich. Tym samym na nową kampanię PKO BP Ekstraklasy obie ekipy mają ambitne cele. Niemniej w poznańskim klubie na razie o solidnych wzmocnieniach na miarę pretendenta do mistrzostwa cicho. Duże zmiany zaszły z kolei w zabrzańskiej ekipie. W każdym razie obie ekipy przed startem nowej kampanii są dużą niewiadomą. Lechici ogólnie wygrali w trzech z czterech ostatnich meczów u siebie. Można zatem przemyśleć rozwiązanie z wygraną gospodarzy w niedzielę. Mój typ: wygra Lech.

Lech – Górnik, ostatnie wyniki

Poznański zespół latem zmienił szkoleniowca. Mariusza Rumaka zastąpił Niels Frederiksen. W trakcie okresu przygotowawczego rozegrał pięć meczów kontrolnych, w których wygrał dwukrotnie, tyle samo razy przegrał i raz zremisował. W każdym razie Lech jest bojowo nastawiony. Chociaż okres przygotowawczy był krótki. W spotkaniach kontrolnych Kolejorza pokonał Banika Ostrawę (2:0) i Lechię Zielona Góra (5:0).

Tymczasem tylko jedną porażkę w sparingach zaliczyli gracze Trójkolorowych. Górnik wygrywał kolejno z Odrą Opole (2:1), Karlsruhe (3:0) i FC Kosice (1:0). Porażkę zaliczył z kolei z FC Basel (1:2), a zremisował z WSG Tirol (1:1). Ogólnie zatem nastroje w szeregach zabrzan mogą być pozytywne.

Lech – Górnik, sytuacja kadrowa

W szeregach zespołu z Poznania nie będą mogli wystąpić Filip Marchiwński oraz Michał Gurgul. Pierwszy jest zawieszony, a drugi zmaga się z drobnym urazem. W szeregach gości najpewniej wszyscy zawodnicy są do dyspozycji trenera Jana Urbana. W związku z tym Górnik do swojej potyczki podejdzie w komfortowej sytuacji.

Lech – Górnik, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym starciu mają gospodarze. Typ na wygraną Lecha został oszacowany na poziomie 1.80-1.85. Remis wyceniono na 3.75-3.90. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Górnika wyceniono na 3.90-4.00. Przy okazji meczu Lech – Górnik można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Lech – Górnik, typ kibiców

Lech – Górnik, przewidywane składy

Lech: Mrozek – Andersson, Milić, Pingot, Pereira, Karlstroem, Kozubal, Hotić, Sousa, Velde, Ishak

Górnik: Szromnik – Lukoszek, Janicki, Josema, Sanchez, Rasak, Hellebrand, Zielonka, Podolski, Kozuki, Krawczyk.

Lech – Górnik, transmisja meczu

Spotkanie w ramach pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze, będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Mecz zacznie się o godzinie 17:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy wykupić abonament w kwocie 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później kwota pakietu wyniesie 54 zł / mies.

