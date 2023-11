fot. Imago / Photo Sport Pics Na zdjęciu: Ciro Immobile

Lazio – Celtic FC, typy na mecz i przewidywania

Celtic to lider ligi szkockiej. Niemniej na europejskiej scenie wyspiarzom nie idzie już tak dobrze. W tabeli grupy E znajduje się na ostatniej pozycji, co skutkuje tym, że nawet o miejsce premiowane grą w kolejnej rundzie Ligi Europy będzie Celtikowi trudno. Feyenoord Rotterdam ma pięć punktów więcej od Szkotów.

Lazio to natomiast druga ekipa w grupie E, na co wpływ miało zwycięstwo nad drużyną ze Stadion Feijenoord. Rzymianie w Serie A znajdują się natomiast dopiero na 11. miejscu. Ekipa z Włoch ma za sobą w elitarnych rozgrywkach dwie wygrane odsłony z Feyenoordem. Ponadto walczą o awans do kolejnej fazy rozgrywek. To może przemawiać, że rzymianie znów zwyciężą w obu połowach, co może być ciekawym rozwiązaniem na wtorkowy kupon. Typ: wygrana Lazio.

Lazio – Celtic FC, kurs 150.00 na zakład 1X2

Lazio – Celtic FC, sytuacja kadrowa

Oba zespoły podejdą do meczu osłabione. Gospodarze będą osłabieni brakiem takich graczy jak: Nicolo Casale, Alessio Romagnoli czy Mattia Zaccagni. Jeszcze więcej kłopotów kadrowych mają w ekipie ze Szkocji. Wyłączeni z gry są: Reo Hatate, Daizen Maeda i Liel Abada.

Lazio – Celtic FC, ostatnie wyniki

Zespół Marizio Sarriego przystąpi do wtorkowej batalii po przegranej z Salernitaną (1:2). Lazio jednocześnie nie wygrało w dwóch ostatnich spotkaniach. Przed reprezentacyjną przerwą zremisowało z AS Roma (0:0).

Zespół z Celtic Park ma natomiast za sobą dziewięć meczów, w których przegrał tylko raz. Szkoci ulegli tylko Atletico Madryt. Była to jednak druzgocąca przegrana (0:6). W trakcie minionego weekendu Celtic zremisował z kolei z Motherwell (1:1).

Lazio – Celtic FC, historia

W październiku w starciu z udziałem obu drużyn górą był Lazio (2:1). Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach między oboma zespołami dwukrotnie górą byli Szkoci, a raz lepsze było Lazio (2:1).

Lazio – Celtic FC, kursy

Lazio – Celtic FC, przewidywane składy

Obie drużyny preferują grę w ustawieniu z trzema graczami z przodu. Po stronie gospodarzy o gole zadbać ma przede wszystkim Ciro Immobile. Z kolei w drużynie z Glasgow warto zwrócić uwagę na Kyogo Furuhashiego.

Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Rezerwowi ▼ 3 Luca Pellegrini 9 Pedro Rodriguez 18 Gustav Isaksen 19 Valentín Castellanos 26 Toma Basic 32 Danilo Cataldi 33 Luigi Sepe 35 Christos Mandas 77 Adam Marusic 99 Federico Magro 6 Nathaniel Phillips 15 Odin Thiago Holm 17 Maik Nawrocki 23 Marco Tilio 24 Tomoki Iwata 25 Alexandro Bernabei 28 Paulo Bernardo 29 Scott Bain 49 James Forrest 56 Tony Ralston 90 Michael Johnston Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Rezerwowi ▼ 3 Luca Pellegrini 9 Pedro Rodriguez 18 Gustav Isaksen 19 Valentín Castellanos 26 Toma Basic 32 Danilo Cataldi 33 Luigi Sepe 35 Christos Mandas 77 Adam Marusic 99 Federico Magro 6 Nathaniel Phillips 15 Odin Thiago Holm 17 Maik Nawrocki 23 Marco Tilio 24 Tomoki Iwata 25 Alexandro Bernabei 28 Paulo Bernardo 29 Scott Bain 49 James Forrest 56 Tony Ralston 90 Michael Johnston

Lazio – Celtic FC, kto wygra

Lazio – Celtic FC, transmisja meczu

Mecz Lazio – Celtic FC rozegrany zostanie we wtorek (28 listopada) o godzinie 18:40. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 2. Rywalizację obu zespołów będzie można śledzić również za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz można skorzystać z atrakcyjnej promocji, pozwalającej uzyskać dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze dwa miesiące. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

