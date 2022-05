Przed 36. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Yannick Carrasco

Znamy już mistrza i drugiego uczestnika Ligi Mistrzów. Nadal nie znamy jednak spadkowiczów, a także reszty hiszpańskiej obsady w europejskich pucharach. Kolejka w środku tygodnia może rzucić nieco światła na te kwestie.

FC Barcelona – Celta Vigo. Typy, kursy, zapowiedź

Obie drużyny udowodniły już w tym sezonie, że potrafią stworzyć prawdziwe widowisko. Teraz zarówno z Barcelony, jak i Celty Vigo zeszła już większość presji. Galisyjczycy są pewni utrzymania, ale nie mają szans na grę w Europie. Blaugrana zapewniła sobie awans do Ligi Mistrzów, ale wciąż marzy jej się wicemistrzostwo.

To będzie otwarty mecz. Trudno spodziewać się innego, gdy mierzą się te dwa zespoły. Ostatnim razem, w ostatnim meczu zanim Dumę Katalonii przejął Xavi, pojedynek skończył się wynikiem 3:3. Teraz, biorąc również pod uwagę absencje Gerarda Pique i Sergio Busquetsa, bramek również nie powinno zabraknąć.

Nasz typ: powyżej 2,5 bramki w meczu

Sevilla FC – RCD Mallorca. Typy, kursy, zapowiedź

Tu spodziewamy się już walki na noże. Sevilla znajduje się w dołku i wciąż nie może być pewna gry w Lidze Mistrzów. I to pomimo tego, że jak dotąd poza czołową czwórką spędziła zaledwie dwie kolejki! W ostatnich czterech meczach Andaluzyjczycy nie zachwycili, co wykorzystała Barcelona, zapewniając sobie znaczną przewagę.

Mallorca gra jednak o równie wysoką stawkę. Zespół miał swój dobry moment, ale dwie niedawne porażki ponownie zepchnęły go do strefy spadkowej. Bolesna była zwłaszcza lekcja od Granady (2:6). To właśnie ten rywal wyprzedził ekipę z Balearów. A ta potrafi strzelać gole, choć gorzej idzie jej z bronieniem własnej bramki.

Nasz typ: obie strzelą

Real Madryt – Levante UD. Typy, kursy, zapowiedź

Kolejne fascynujące starcie. Real Madryt zdecydowanie odpuścił już rozgrywki ligowe. Carlo Ancelotti skupia się głównie na zapobiegnięciu urazom i utrzymaniu znacznej liczby graczy w rytmie meczowym. Stąd niedawne występy Andrija Łunina, Jesusa Vallejo czy Luki Jovicia w derbach stolicy.

Levante znajduje się za to o krok od przepaści. Jakakolwiek utrata punktów w nadchodzącej kolejce może – w połączeniu z innymi wynikami – oznaczać dla ekipy z Walencji pożegnanie z ekstraklasą. Levante zagra zapewne tak, jak ma w zwyczaju. Nie kalkulując i starając się strzelić przeciwnikowi jak najwięcej bramek.

Nasz typ: powyżej 2,5 bramki w meczu

Program 36. kolejki La Liga

wtorek (10.05.):

19:00 Valencia CF – Real Betis (obie strzelą)

20:00 Granada CF – Athletic Club (obie strzelą)

21:30 FC Barcelona – Celta Vigo (powyżej 2,5 bramki)

środa (11.05.):

19:00 Deportivo Alaves – Espanyol Barcelona (1)

19:00 Osasuna Pampeluna – Getafe CF (obie strzelą)

20:30 Sevilla FC – RCD Mallorca (obie strzelą)

21:30 Elche CF – Atletico Madryt (2)

czwartek (12.05.):

19:00 Real Sociedad – Cadiz CF (1)

20:00 Rayo Vallecano – Villarreal CF (2)

21:30 Real Madryt – Levante UD (powyżej 2,5 bramki)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

36. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:00 10 May 2022 Valencia Real Betis 3.20 3.40 2.25 3.35 3.45 2.26 3.20 3.40 2.32 3.25 3.50 2.31 18:00 10 May 2022 Granada Athletic Bilbao 3.45 3.40 2.15 3.65 3.50 2.12 3.30 3.40 2.27 3.35 3.40 2.28 19:30 10 May 2022 Barcelona Celta Vigo 1.45 4.75 6.65 1.45 5.20 6.90 1.42 5.15 7.10 1.44 5.20 7.00 Pokaż 7 więcej spotkań 17:00 11 May 2022 Deportivo Alaves Espanyol 2.13 3.30 3.35 2.15 3.45 3.50 2.15 3.50 3.45 2.14 3.45 3.45 17:00 11 May 2022 Osasuna Getafe 2.60 2.90 3.10 2.70 2.85 3.10 2.70 2.95 3.05 2.65 2.95 3.00 18:30 11 May 2022 Sevilla Mallorca 1.62 3.85 5.80 1.62 3.80 6.20 1.63 3.90 5.85 1.62 3.90 5.60 19:30 11 May 2022 Elche Atletico Madrid 5.65 3.65 1.67 5.70 3.75 1.67 5.65 3.75 1.68 5.60 3.80 1.65 17:00 12 May 2022 Real Sociedad Cadiz 1.67 3.60 5.20 1.70 3.60 5.70 1.70 3.70 5.60 1.68 3.75 5.40 18:00 12 May 2022 Rayo Vallecano Villarreal 4.25 3.60 1.81 4.50 3.70 1.82 4.45 3.75 1.83 4.30 3.70 1.82 19:30 12 May 2022 Real Madrid Levante 1.52 4.75 5.50 1.53 4.75 5.60 1.53 4.85 5.60 1.51 4.90 5.40 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2022 10:13 .

