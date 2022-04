Przed 31. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Vinicius i Benzema

Po wyczerpujących starciach w Europie, gigantów La Ligi czekają relatywnie łatwe spotkania. Czy żaden z nich się nie potknie?

RCD Mallorca – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt ma za sobą wyniszczające starcie z Manchesterem City. Rojiblancos, co często się im wypomina, nie zdołali nawet oddać strzału na bramkę. Faktem jednak pozostaje, iż mistrzowie Hiszpanii rozegrali niemalże perfekcyjny mecz w obronie, co musiało nadwątlić ich siły, mimo że wspomniany mecz miał miejsce we wtorek.

Diego Simeone może zatem się cieszyć, że jego rywalem będzie RCD Mallorca. Trudno opisać słowami, w jak fatalnej dyspozycji są gracze z wysp, ale spróbujmy podeprzeć się statystyką. Ich ostatnich siedem meczów ligowych zakończyło się porażkami! Nieco silniejszy zespół byłby w stanie wykorzystać wycieńczenie Atletico, jak i rozkojarzenie związane z rewanżowym starciem z Obywatelami, ale dla Mallorki to chyba za wysokie progi.

Nasz typ: zwycięstwo Atletico.

Real Madryt – Getafe CF. Typy, kursy, zapowiedź

Z grona trzech gigantów to właśnie Real Madryt zdaje się mieć najtrudniejsze zadanie. Inną sprawą jest, iż Królewscy znajdują się w euforii po fantastycznym w swoim wykonaniu meczu przeciwko Chelsea. Tam Los Blancos zaprezentowali swoją najlepszą wersję, grając agresywnie w obronie i skutecznie w ataku. Mimo tego, choć Carlo Ancelotti nie jest fanem rotacji, byłby szalony, gdyby przed rewanżem w Lidze Mistrzów nie dał zagrać z Getafe kilku rezerwowym.

A trener Flores zdecydowanie poprawił sytuację zespołu ze stolicy. Gdy go obejmował, Getafe było jednym z kandydatów do spadku. Dziś zajmuje czternaste miejsce z przewagą sześciu punktów nad strefą spadkową. Na dziesięć ostatnich meczów ligowych, Azulones przegrali tylko dwa. Czy unikną porażki w najtrudniejszych derbach?

Nasz typ: powyżej 2,5 bramki.

Levante UD – FC Barcelona

To może być jeden z najprzyjemniejszych dla oka meczów nadchodzącej kolejki. Levante może wylegitymować się mianem najsłabszej defensywy w La Lidze. Ba, ze sporą przewagą. Druga najgorsza obrona w stawce straciła aż o sześć bramek mniej. I choć zespół z Walencji ostatnio niespodziewanie wygrał z Villarrealem i opuścił ostatnie miejsce w tabeli, jest to dla zespołu zdecydowanie kiepski moment na zmierzenie się z rozpędzoną Barceloną.

Blaugrana notuje najlepszą ligową serię bez porażki spośród wszystkich zespołów czołowych pięciu lig. Xavi dysponuje szeroką kadrą i większości z graczy daje regularny odpoczynek. Oznacza to, że niezależnie od tego, kogo Katalończyk wystawi, powinniśmy obejrzeć kilka bramek.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony i więcej niż 1,5 bramki w meczu.

Program 31. kolejki La Liga

piątek (08.04):

21:00 Sevilla FC – Granada CF (1)

sobota (09.04):

14:00 Cadiz CF – Real Betis (2)

16:15 RCD Mallorca – Atletico Madryt (2)

18:30 Villarreal CF – Athletic Club (poniżej 2,5 bramki)

21:00 Real Madryt – Getafe CF (powyżej 2,5 bramki)

niedziela (10.04):

14:00 Osasuna Pampeluna – Deportivo Alaves (1/poniżej 2,5 bramki)

16:15 Espanyol Barcelona – Celta Vigo (2)

18:30 Elche CF – Real Sociedad (2)

21:00 Levante UD – FC Barcelona (2/powyżej 1,5 bramki)

poniedziałek (11.04):

21:00 Rayo Vallecano – Valencia CF (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasze typy na dany mecz.

31. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

