Przed 20. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

W ostatniej kolejce potknięcie zanotował bezbłędny w ostatnich tygodniach Real Madryt. 20. kolejka postawi przed Królewskimi kolejne wyzwanie – pojedynek z Valencią. A nie będzie to jedyny warty obserwowania mecz serii gier, otwierającej rundę rewanżową w hiszpańskiej ekstraklasie.

Granada CF – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona w ostatnich tygodniach udanie zmierzyła się z przeciwnościami losu. Przed meczem 19. kolejki Xavi Hernandez nie mógł skorzystać z aż siedemnastu graczy, a pomimo tego Duma Katalonii zdołała wywieźć zwycięstwo ze stadionu Mallorci. Następnie Blaugrana w mocno rezerwowym składzie – wprawdzie nie bez problemów – wyeliminowała trzecioligowe Linares z Pucharu Króla. Niestety, absencji w kadrze Dumy Katalonii wciąż nie brakuje. Do kontuzjowanych dołączyli Frenkie de Jong i Ronald Araujo, którzy z pewnością nie wezmą udziału w starciu z Granadą. Xavi musi cieszyć się z powrotów Ousmane’a Dembele, Gaviego i zarejestrowania Daniego Alvesa.

A Granada nieco poprawiła swoją sytuację. Początek sezonu w wykonaniu ekipy z Andaluzji był katastrofalny, ale obecnie zespół trenera Moreno zajmuje miejsce z dala od strefy spadkowej. Rzecz jasna gospodarze nie będą faworytami w starciu z Barceloną, ale podopieczni Xaviego są w stanie potknąć się z każdym rywalem. Niestabilna defensywa będzie mierzyć się z ekipą, która w sześciu z ostatnich siedmiu kolejek zdołała strzelić rywalom bramkę. Pod nieobecność Ronalda Araujo ten trend może się utrzymać.

Real Madryt – Valencia CF. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt nie dał swoim fanom pod choinkę najlepszego prezentu. Porażka 0:1 z Getafe po kuriozalnych błędach obrońców musiała boleć, zwłaszcza, że Królewscy nie zaznali smaku przegranej od początku października. Jednakże, jako że w Hiszpanii prezenty daje się na święto Trzech Króli, być może Los Blancos odpłacą się kibicom w starciu z Valencią.

Łatwo nie będzie. Nietoperze w ostatnich latach pokazały, że wiedzą, jak postawić się rywalom z Santiago Bernabeu. W poprzednim sezonie wygrali nawet 4:1, a hat-trick z rzutów karnych zanotował Carlos Soler. I tu rodzi się największy problem graczy Bordalasa; ich pomocnika i kapitana zabraknie w starciu z liderem z powodu kontuzji. W takim przypadku szansa na pozytywny rezultat znacznie spada. Trzeba jednak dodać, że przed ostatnią porażką z Espanyolem (choć Valencia prowadziła jeszcze do 83. minuty), Nietoperze miały za sobą serię trzech kolejnych zwycięstw w lidze. Mimo tego trudno spodziewać się, by Real Madryt zanotował dwie porażki z rzędu, zwłaszcza, że do kadry Carlo Ancelottiego wróciło kilku nieobecnych.

Rayo Vallecano – Real Betis. Typy, kursy, zapowiedź

Przed nami pojedynek dwóch zranionych rewelacji rundy jesiennej. Zarówno Rayo Vallecano, jak i Real Betis zanotowały bolesne porażki w ostatniej kolejce roku 2021. Utrata punktów była boleśniejsza dla zespołu spod Madrytu, który został w tabeli przeskoczony przez Barcelonę. Betis jednak również zdaje się tracić impet. Dwie porażki z rzędu sprawiły, że wspomniana Blaugrana do trzecich Verdiblancos traci zaledwie dwa oczka. Ostatni mecz przeciwko Celcie Vigo był dla zespołu z Sewilli wyjątkowo nieudany. Pod wrogim polem karnym nie wychodziło im nic, a przecież Galisyjczycy nie są znani z żelaznej defensywy. Rayo miało natomiast spore problemy z absencjami. Te najważniejsze zostały już jednak zażegnane. W starciu z Betisem od pierwszych minut zagrać mogą bowiem Oscar Trejo i Radamel Falcao.

Villarreal CF – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Mocny kandydat do miana meczu kolejki. Ekipa Villarrealu wyraźnie przebudziła się w rozgrywkach ligowych. Niedawne zdemolowanie Levante (5:0) było dla Żółtej Łodzi Podwodnej czwartym zwycięstwem z rzędu. Widać, że podopiecznym Unaia Emery’ego sporo dał powrót do zdrowia (i formy) Gerarda Moreno. Niestety, w międzyczasie zespół z Estadio de la Ceramica zaliczył kompromitującą porażkę z drugoligowym Sportingiem Gijon. Była to najprostsza droga do dodania do gabloty drugiego, po zeszłorocznej Lidze Europy, trofeum.

Z drugiej strony, Atletico w Pucharze Króla sprezentowało swoim niżej notowanym rywalom prawdziwą lekcję futbolu. Pięć goli – z czego cztery autorstwa czterech różnych napastników – dały fanom kolejną porcję nadziei, po ostatniej, udanej w wykonaniu ich podopiecznych, kolejce ligowej. W niej Rojiblancos bez większych problemów poradziło sobie z groźnym Rayo. Niedzielny pojedynek na stadionie Villarrealu zapowiada się pasjonująco.

Program 20. kolejki La Ligi

sobota (08.01):

14:00 Levante UD – RCD Mallorca (obie strzelą)

16:15 Real Sociedad – Celta Vigo (powyżej 2,5 gola w meczu)

18:30 Granada CF – FC Barcelona (obie strzelą)

21:00 Real Madryt – Valencia CF (1, powyżej 1,5 gola w meczu)

niedziela (09.01):

14:00 Rayo Vallecano – Real Betis (obie strzelą)

16:15 Sevilla FC – Getafe CF (1)

18:30 Deportivo Alaves – Athletic Club (obie strzelą)

18:30 Osasuna Pampeluna – Cadiz CF (X)

21:00 Villarreal CF – Atletico Madryt (powyżej 2,5 gola w meczu)

poniedziałek (10.01):

21:00 Espanyol Barcelona – Elche CF (1)

20. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

