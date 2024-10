Kotwica Kołobrzeg – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Wełna

Kotwica Kołobrzeg – Warta Poznań, typy i przewidywania

W sobotę, 19 października, Kotwica Kołobrzeg podejmie na własnym terenie Wartę Poznań w meczu 13. kolejki Betclic 1. Ligi. Gospodarze od 20 sierpnia nie zdołali wygrać żadnego ligowego spotkania, notując w tym czasie trzy porażki oraz trzy remisy. Z kolei zespół z Wielkopolski odniósł tylko jedno zwycięstwo w ostatnich ośmiu spotkaniach.

W sierpniu bieżącego roku stery Zielonych przejął Piotr Klepczarek, jednak jak dotąd zmiana trenera nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Moim zdaniem spadkowicz z PKO Ekstraklasy wyjdzie zwycięsko z tego starcia, zwłaszcza że beniaminek zdołał wygrać tylko jedno z pięciu domowych spotkań. Mój typ: wygrana Warty Poznań.

Kotwica Kołobrzeg – Warta Poznań, ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Kotwica Kołobrzeg przegrała na wyjeździe z Ruchem Chorzów (0:1). Drużyna Ryszarda Tarasiewicza straciła gola w 75. minucie, kiedy to pechowym strzałem do własnej bramki Tomasz Wełna przesądził o losach meczu. Wcześniej beniaminek Betclic 1. Ligi zremisował zarówno z Miedzią Legnica (1:1), jak i Górnikiem Łęczna (1:1). We wrześniu drużyna z północy Polski musiała jednak przełknąć gorzką porażkę, przegrywając aż (0:5) w starciu z Arką Gdynia.

Z kolei piłkarze Warty Poznań w ostatniej kolejce ulegli Miedzi Legnica (1:4) w Grodzisku Wielkopolskim. Zieloni dali sobie strzelić aż cztery bramki już w pierwszej połowie, a honorowe trafienie zaliczył Rafał Adamski, który latem dołączył do drużyny z Poznania z Zagłębia Lubin. W ostatnich pięciu meczach ligowych Warta zanotowała jedno zwycięstwo, jedną porażkę oraz trzy remisy. Poznaniacy lepiej sobie poradzili w 1. rundzie Pucharu Polski, ponieważ ograli Wisłę Płock (1:0) i w następnej fazie spotka się z Zagłębiem Lubin.

Kotwica Kołobrzeg – Warta Poznań, historia

Od 2012 roku obie drużyny zmierzyły się ze sobą trzykrotnie. W sezonie 2016/17, podczas rywalizacji w 2. Lidze, spotkanie w Wielkopolsce zakończyło się remisem (1:1), natomiast w Kołobrzegu padł bezbramkowy remis. Wcześniej, w sierpniu 2012 roku, doszło do starcia w 1/32 finału Pucharu Polski, w którym Warta Poznań pewnie zwyciężyła (4:0)

Kotwica Kołobrzeg – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich w ofercie Betclic większe szanse na zwycięstwo w sobotnim meczu ma Kotwica Kołobrzeg. Kurs na ich triumf wynosi mniej więcej 2.30. Z kolei wygrana Warty Poznań została wyceniona na 2.90. Jeśli myślisz, by obstawić spotkanie, to polecam skorzystać z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Kotwica Kołobrzeg – Warta Poznań, kto wygra?

Kotwica Kołobrzeg – Warta Poznań, transmisja meczu

Mecz Kotwicy Kołobrzeg z Wartą Poznań odbędzie się w sobotę (19 październik) o godzinie 14:30. Rywalizację będzie można śledzić na żywo na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Spotkanie będzie też można oglądać także dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp, trzeba zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

