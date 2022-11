Kostaryka – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2022)

Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Kostaryka – Niemcy: typy na mecz grupy E. Podopieczni Hansiego Flicka w ostatniej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze powalczą o awans do play-offów. Początek starcia w ramach grupy E w środę 1 grudnia o godzinie 20:00.

Al Bayt Stadium Mistrzostwa świata, gr. E Kostaryka Niemcy 23.0 10.0 1.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2022 07:56 .

Kostaryka – Niemcy, typy i przewidywania

Spotkanie Kostaryki z Niemcami ma wielką stawkę, bowiem zwycięzca tego meczu może zapewnić sobie awans do fazy pucharowej mundialu, choć wiele zależeć będzie też od drugiego pojedynku w ramach grupy E, w którym Japonia zmierzy się z Hiszpanią. Sytuacja w tabeli wygląda następująco – przewodzą Hiszpanie (4 punkty), drudzy są Japończycy (3 oczka), trzeci Kostarykańczycy (3 punkty), a ostatni Niemcy (1 oczko). Według Jakuba Olkiewicza z redakcji Goal.pl, nasi zachodni sąsiedzi pokonają swoich rywali, a w meczu padną przynajmniej dwie bramki. Typ Kuby: Wygrana Niemiec i powyżej 1,5 gola.

Reprezentacja Niemiec będzie zdecydowanym faworytem w pojedynku z kadrą Kostaryki. Podopieczni Hansiego Flicka po sensacyjnej porażce z Japonią (1:2) i remisie z Hiszpanią (1:1) muszą wygrać z Kostarykańczykami, aby w ogóle myśleć o wyjściu z grupy. Ostatnio bohaterem „Die Mannschaft” został Niclas Fuellkrug, który wszedł z ławki rezerwowych. Napastnik Werderu Brema w czwartkowym spotkaniu powinien zatem wyjść od pierwszej minuty. Czy znowu zapewni swojemu zespołowi zwycięstwo? Nasz typ: bramka Niclasa Fuellkruga.

Kostaryka – Niemcy, ostatnie wyniki

Kostarykańczycy fatalnie rozpoczęli zmagania w grupie E, bowiem zostali rozgromieni przez Hiszpanów (0:7). Drużyna z Ameryki Środkowej jednak szybko się zrehabilitowała i kilka dni później wynikiem 1:0 pokonała Japończyków. Reprezentacja Kostaryki w meczach towarzyskich przed wyjazdem do Kataru mierzyła się z Nigerią (2:0), Uzbekistanem (2:1) oraz Koreą Południową (2:2).

Reprezentacja Niemiec na mundialu w Katarze poniosła niespodziewaną porażkę z Japonią (1:2) i zremisowała w spotkaniu przeciwko Hiszpanii (1:1). Drużyna Hansiego Flicka w ostatnim sparingu przed startem MŚ 2022 nie zachwyciła i tylko 1:0 wygrała z Omanem. Wcześniej nasi zachodni sąsiedzi bez powodzenia rywalizowali w Lidze Narodów, gdzie w grupie z Włochami, Anglią oraz Węgrami zajęli trzecie miejsce. Zespół „Die Mannschaft” uzbierał siedem punktów – 1:1 i 5:2 z Włochami, 1:1 i 3:3 z Anglikami oraz 1:1 i 0:1 z Węgrami.

Kostaryka – Niemcy, historia

Kostaryka mierzyła się z Niemcami tylko raz w całej historii. Reprezentacja „Die Mannschaft” zagrała z drużyną „Trójkolorowych” na mundialu w 2006 roku, które zresztą odbywały się w Niemczech. Spotkanie w ramach grupy A zakończyło się wynikiem 4:2 dla naszych zachodnich sąsiadów. Co ciekawe, w tej samej grupie była wówczas także Polska. “Biało-Czerwoni” zakończyli zmagania na trzeciej pozycji w tabeli, wyprzedzając jedynie Kostarykańczyków. Na pierwszych dwóch lokatach uplasowali się Niemcy i Ekwadorczycy.

Kostaryka – Niemcy, statystyki przed meczem

Niemcy zwyciężyły sześć z ośmiu ostatnich meczów na mistrzostwach świata przeciwko drużynom ze strefy CONCACAF.

Niemcy wygrały MŚ czterokrotnie i wspólnie z Włochami są najbardziej utytułowanym europejskim krajem, jeśli chodzi o mundial. Więcej Pucharów Świata ma tylko Brazylia (5).

Kostaryka zwyciężyła tylko jedno z ostatnich jedenastu spotkań podczas mundialu przeciwko zespołom z Europy. Kostarykańczycy w 2014 roku pokonali Włochów (1:0).

Hansi Flick jest drugim po Josefie Herbergerze selekcjonerem reprezentacji Niemiec, który nie zanotował wygranej w swoich dwóch pierwszych starciach na MŚ.

Keysher Fuller może zostać czwartym kostarykańskim piłkarzem, który zdobędzie więcej niż jednego gola w trakcie jednej edycji mistrzostw świata. Wcześniej dokonali tego Brayn Ruiz (2014), Paulo Wanchope (2006) oraz Ronald Gomez (2002).

Kostaryka – Niemcy, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu na Al Bayt Stadium jest reprezentacja Niemiec. Kurs na wygraną podopiecznych Hansiego Flicka wynosi około 1.10, a typ na zwycięstwo Kostaryki to mniej więcej 23.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 10.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 125 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Kostaryka – Niemcy, przewidywane składy

Selekcjonerzy obu zespołów wystawią do gry najsilniejsze możliwe jedenastki. Między słupkami reprezentacji Niemiec rzecz jasna wystąpi Manuel Neuer, czyli kapitan „Die Mannschaft”. W linii ofensywnej nie zabraknie takich gwiazd jak Jamal Musiala czy Thomas Mueller. Swoją szansę od pierwszej minuty ma otrzymać Niclas Fuellkrug. W drużynie z Kostaryki zabraknie pauzującego za żółte kartki Francisco Calvo.

Kostaryka – Niemcy, kto wygra?

Kostaryka – Niemcy, transmisja meczu

Czwartkowy mecz pomiędzy Kostarykańczykami a Niemcami transmitowany będzie w telewizji na kanałach TVP 2 oraz TVP Sport. To spotkanie można obejrzeć również przez Internet na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Mateusz Borek i Kamil Kosowski. Początek starcia na Al Bayt Stadium w czwartek 1 grudnia o godzinie 20:00.

