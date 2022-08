Korona – Warta: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Na koniec 5. kolejki Ekstraklasy czeka nas domowe starcie Korony Kielce z Wartą Poznań. Beniaminek punktuje solidnie i ma za sobą dwa kolejne ligowe zwycięstwa. Dużo gorzej radzi sobie Warta, która z czterech dotychczasowych spotkań zdołała wygrać zaledwie jedno, przez co jest przez ekspertów skazywana jako jeden z największych kandydatów do spadku. Jak podopieczni trenera Dawida Szulczka odpowiedzą na takie głosy? Przekonamy się już w poniedziałek o godzinie 19. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Korona Kielce Warta Poznań 2.70 3.25 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2022 20:14 .

Korona – Warta, typy i przewidywania

Korona przed własną publicznością jest po powrocie do Ekstraklasy niepokonana. Na inaugurację sezonu zremisowała w Kielcach 1-1 z Legią Warszawa, natomiast przed dwoma tygodniami wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1. Warta Poznań jedyne zwycięstwo w obecnej kampanii zanotowała natomiast na wyjeździe – w Legnicy rozprawiła się z miejscową Miedzią (2-1). Dalsza dyspozycja jednej i drugiej drużyny to zagadka, wszak obie traktowane były jako główni kandydaci do spadku z Ekstraklasy. Mając na uwadze dotychczasowe występy, w poniedziałek możemy spodziewać się w Kielcach wielu goli. Nasz typ – powyżej 2,5 bramki.

Korona – Warta, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Korony Kielce jest dobra – na poniedziałkowy mecz z Wartą Poznań trener Leszek Ojrzyński nie będzie miał do dyspozycji jedynie kontuzjowanego Piotra Malarczyka.

Jeśli chodzi o gości, tutaj sytuacja wygląda nieco gorzej. W poniedziałek na boisku na pewno nie pojawią się Milan Corryn oraz Mateusz Kupczak. Obaj zawodnicy narzekają na urazy.

Korona – Warta, ostatnie mecze

Korona Kielce ma za sobą dwie kolejne ligowe wygrane – przed tygodniem rozprawiła się na wyjeździe z Lechią Gdańsk (1-0), natomiast wcześniej wygrała przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław (3-1). Wcześniej beniaminek Ekstraklasy uległ Cracovii 0-2, natomiast na inaugurację sezonu zremisował 1-1 z Legią Warszawa.

Warta Poznań ma na swoim koncie zaledwie trzy punkty. W trzeciej kolejce udało jej się pokonać Miedź Legnicę 2-1, natomiast wcześniej przegrywała 0-4 z Wisłą Płock oraz 0-1 z Rakowem Częstochowa. Przed tygodniem podopieczni trenera Dawida Szulczka nie sprostali wyzwaniu i zostali pokonani przez Pogoń Szczecin 1-2.

Korona – Warta, historia

Awans Warty Poznań do Ekstraklasy zbiegł się w czasie ze spadkiem Korony, zatem obie ekipy po raz ostatni miały okazję zmierzyć się ze sobą w sezonie 2008/2009 (na poziomie pierwszej ligi). Wówczas jesienią 3-0 swoich rywali pokonała Korona, natomiast na wiosnę mieliśmy zupełnie odwrotny wynik. To Warta wygrała z poniedziałkowym przeciwnikiem w takim samym stosunku bramkowym.

Korona – Warta, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na poniedziałek wyglądają bardzo podobnie. Minimalnym faworytem jest Korona Kielce, choć wynika to z faktu, że do spotkania przystąpi w roli gospodarza.

Korona – Warta, przewidywane składy

Korona Kielce: Ferenc, Danek, Petrov, Trojak, Szymusik, Deja, Łukowski, Szpakowski, Takac, Kiełb, Śpiączka

Warta Poznań: Lis, Stavropoulos, Ivanov, Szymonowicz, Grzesik, Kopczyński, Żurawski, Matuszewski, Kiełb, Szczepański, Zrelak

Korona – Warta, transmisja meczu

Transmisję na żywo będzie można obejrzeć w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Starcie będzie można także śledzić w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

