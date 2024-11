Korona Kielce – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2024)

Korona Kielce - Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na sobotni mecz PKO Ekstraklasy. Faworyt jest dość wyraźny, ale jest to starcie dwóch - co by nie mówić - słabych ekip w naszej lidze.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona Kielce Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2024 12:33 .

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: przewidywania

Już o godzinie 12:15 w sobotę czeka nas pierwszy tego dnia mecz w PKO Ekstraklasie. Korona Kielce na własnym terenie podejmie zespół Lechii Gdańsk. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to właśnie gospodarze są i będą zdecydowanym faworytem, szczególnie, że w ostatnim czasie są w nieco lepszej formie od gości, którzy zaczynają niebezpiecznie spadać w tabeli ligowej. Lechia ma bowiem problem z jakimkolwiek punktowaniem i mecz z Koroną jest dla nich szansą, ale i może znacząco obniżyć morale. Mój typ na to spotkanie: Korona Kielce wygra mecz.

Jakub STS 1.90 Korona Kielce wygra mecz Zagraj!

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: ostatnie wyniki

Nie ma co ukrywać, w ostatnim czasie to zdecydowanie zespół Korony Kielce jest z lepszej formie. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego wygrał trzy z pięciu ostatnich spotkań i może pochwalić się chociażby lepszym wynikiem w starciu z Widzewem Łódź oraz w ostatniej kolejce z GKS-em Katowice. W miniony weekend pokonali oni rewelacyjnego beniaminka 2:1 na ich stadionie.

W tym samym czasie gdańszczanie zostali pokonani przez Cracovię. Zespół Pasów wygrał 2:1 w Gdańsku i się umocnił w tabeli, zaś Lechię sprowadził na manowce. Beniaminek ma na koncie tylko 10 punków po 14 meczach i zajmuje 17. miejsce w tabeli. Ostatnie pięć spotkań w ich wykonaniu to raptem dwa zdobyte punkty.

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: historia

Zespoły te w ostatnich latach spotykały się ze sobą dość często. Oczywiście, w poprzedniej kampanii była przerwa, podobnie przed kilkoma laty, kiedy to Korona spadła do 1.ligi. Niemniej Lechia mierzy się z Koroną dość regularnie. W ostatnim starciu tych ekip w lutym 2023 roku lepsi okazali się gracze z Kielc, którzy zwyciężyli 1:0. W pierwszym meczu tamtego sezonu (2022/23) było identycznie. Ostatnia wygrana Lechii nad Scyzorami to marzec 2020 roku i wynik 2:1 na stadionie w Kielcach. Remis, który padł ostatni raz w 2019 roku wskazywał na tablicy wyników 0:0.

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: kto wygra?

Kto wygra mecz? Korona Kielce 0% Remis 0% Lechia Gdańsk 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Korona Kielce

Remis

Lechia Gdańsk

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.90. Remis wyceniany jest z kolei na 3.50. Zwycięstwo gości zagrać można za 4.00.

Korona Kielce Remis Lechia Gdańsk 1.90 3.50 4.00 1.90 3.50 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2024 12:33 .

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: transmisja

Mecz ten będzie transmitowany na kanale Canal+ Sport 3. Poza tym mecz PKO Ekstraklasy można oglądać dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.