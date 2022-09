PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Korona Kielce – Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Na tle pozostałych beniaminków Korona Kielce radzi sobie dość przeciętnie w swoim pierwszym sezonie po powrocie do Ekstraklasy. Celem na ten sezon jest utrzymanie, a jak na razie podopiecznym Leszka Ojrzyńskiego udaje się go stopniowo realizować.

Suzuki Arena Ekstraklasa Korona Kielce Górnik Zabrze 3.20 3.45 2.27 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2022 12:34 .

Korona – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Nie do końca układała się Koronie Kielce gra w ostatnich meczach. Beniaminek w Ekstraklasie wygrał tylko jeden z pięciu meczów i zdecydowanie potrzebuje punktów, by móc oddalić się od strefy spadkowej. Zespół opiera swoją grę przede wszystkim na Bartoszu Śpiączce, któremu zdarza się dobre mecze przeplatać wyjątkowo słabymi. W tym sezonie zespół owiała zła sława ekipy brutali, co jest spowodowane liczbą żółtych i czerwonych kartek, jakie otrzymuje dość często. Taki jest jednak styl gry zespołów prowadzonych przez Leszka Ojrzyńskiego. Cechuje je przede wszystkim twarda i nieustępliwa gra.

Górnik z tego i poprzedniego sezonu to dwie zupełnie inne ekipy. Trójkolorowi mają gigantyczne problemy z regularnością, czego efektem jest odległe – 15 miejsce w tabeli. Zdaje się, że władzom klubu bokiem wychodzi decyzja o zwolnieniu trenera Urbana, który osiągał zdecydowanie lepsze rezultaty od Bartoscha Gaula. Odnotować należy jednak fakt, że choć Górnik nie wygrywa, to też nie przegrywa meczów. Ostatnia porażka drużyny przypada na 13 sierpnia. Kibice na pewno chcieliby częściej oglądać takie mecze jak ostatni przeciwko Piastowi Gliwice, który zakończył się remisem 3:3. Chociaż pewnie woleliby, żeby to ewentualnie rywal, a nie ich klub, gonił wynik. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Nie.

Fortuna 2.10 Obie drużyny strzelą gola/Nie Odwiedź Fortuna

Korona – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Korona zanotowała ostatnio kilka szalonych meczów. Jednym z nich był pojedynek w 1/32 finału pucharu Polski ze Stalą Rzeszów, wygrany ostatecznie po rzutach karnych. Oprócz tego drużyna wygrała z Radomiakiem, zremisowała z Miedzią Legnica i przegrała z Pogonią Szczecin i Wisłą Płock. Nie były to jednak wysokie porażki – obie po 1:2.

Górnik Zabrze niemal w ogóle w tym sezonie nie przegrywa. Niestety, rzadko też wygrywa. W ostatnich pięciu spotkaniach piłkarze z Zabrza aż czterokrotnie zremisowali i wygrali spotkanie pucharu Polski z Ruchem Chorzów. Nie było to jednak występ wybitny. Zdecydowanie zbyt słabo prezentują się gracze ofensywni. Lukas Podolski w tym sezonie przykładowo nie strzelił jeszcze żadnej bramki.

Korona – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Leszek Ojrzyński w meczu z Górnikiem będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanych Malarczyka i Zebicia. Wątpliwy wydaje się również występ Corrala i Frączczaka, którzy również zmagają się z urazami. Po stronie Górnika absencji mniej. W niedzielę nie zagra na pewno Rafał Janicki.

Korona – Górnik Zabrze, historia

Jeśli prześledzimy historię pojedynków tych dwóch drużyn, dojdziemy do wniosku, że w ostatnich latach padało w nich naprawdę wiele bramek. W 2020 roku Górnik na własnym stadionie wygrał z Koroną 3:2, natomiast w Kielcach spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Wcześniej Trójkolorowi wygrywali także w 2019 roku. Jedyne zwycięstwo Kielczan z ostatnich pięciu meczów przypada na rok 2018. Wówczas Korona wygrała 4:2.

Korona – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Nieco większe szanse na zwycięstwo bukmacherzy przyznają Górnikowi Zabrze. Typ na jego zwycięstwo to ok. 2.40. Kursy na Koronę Kielce są już wyższe – ok. 3.20. Najwyżej zdecydowanie wyceniany jest remis, który oscyluje w granicach 3.40. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Korona – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Korona: Forenc – Danek, Petrov, Trojak, Balic – Szpakowski, Takac, Łukowski, Deaconu, Błanik – Śpiączka

Górnik: Broll – Paluszek, Kotzke, Jensen – Olkowski, Jean Jules, Vrhovec, Janza – Okunuki, Krawczyk, Dadok

Korona – Górnik Zabrze, transmisja

Mecz Korony z Górnikiem Zabrze transmitowany będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek transmisji w niedzielę 18 września o godzinie 12:30. Pojedynek będzie można również śledzić za pomocą CANAL+ online, do czego zachęcamy. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu sześciomiesięczny pakiet z góry, możecie skorzystać z promocji i zaoszczędzić aż 96 zł, płacąc 198 zł zamiast 294 zł. Standardowy, miesięczny pakiet z dostępem do meczów PKO Ekstraklasy kosztuje 49 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.