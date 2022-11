Juventus FC – PSG: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Weston McKennie

Juventus – PSG to jeden z ciekawszych meczów szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Francji podejda do potyczki, mając już w kieszeni awans do fazy pucharowej elitarnych rozgrywek. Stara Dama natomiast ma zamiar przypieczętować swój udział w Lidze Europy wiosną. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Allianz Stadium Liga Mistrzów, gr. H Juventus FC Paris Saint-Germain 5.00 4.20 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2022 22:56 .

Juventus FC – PSG, typy i przewidywania

Juventus przegrał ostatnie spotkanie w Lidze Mistrzów, tracąc cztery gole. Tym samym przekreślił swoje szanse na występy w fazie pucharowej rozgrywek. Stara Dama musi skupić się już tylko na walce o trzecie miejsce w grupie.

PSG to natomiast team, który jest na pierwszym miejscu w grupie H. Ekipa Christophe’a Galtiera zamierza zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć rywalizację na pierwszym miejscu. Spodziewamy się wyrównanej potyczki, w którym gole będą padały z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,69 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Juventus FC – PSG, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego przystąpią do środowej batalii po skromnym zwycięstwie nad Lecce (1:0). Gola na wagę wygranej Juventusu strzelił Nicolo Fagioliego. Kluczowe podanie zaliczył natomiast Samuel Ilig Junior. Stara Dama szybko wróciła zatem na zwycięski szlak po porażce z Benfiką (3:4).

Ekipa z Paryża ma natomiast za sobą zwycięstwo z Troyes (4:3). PSG może się zatem pochwalić czterema z rzędu zwycięstwami. Na wyjeździe paryżanie nie przegrali od trzynastu meczów. Po raz ostatni z placu gry na tarczy na obiekcie rywali schodzili 20 marca, gdy ulegli Monaco (0:3).

Juventus FC – PSG, historia

W dwóch ostatnich starciach między oboma zespołami raz górą było PSG (2:1) i jedno zwycięstwo zaliczył team z Turynu (3:2).

Juventus FC – PSG, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Massimiliano Allegriego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4,85. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Juventus FC – PSG, przewidywane składy

Team z Turynu podejdzie do środowej batalii poważnie osłabiony. Wyłączeni z gry są: Leandro Paredes, Angel Di Maria, Paula Pogba, Danilo, Bremer, czy Dusan Vlahović. W zespole z Paryża zabraknie natomiast Danilo Pereiry i Neymara.

Juventus: Szczęsny – Cuadrado, Bonucci, Rugani, Sandro, Locatelli, Rabiot, McKennie, Kostić, Kean, Milik

PSG: Donnarumma – Bernat, Marquinhos, Ramos, Mukiele, Vitinha, Verratti, Soler, Sarabia, Messi, Mbappe.

Juventus FC – PSG, transmisja meczu

Mecz Juventus – PSG będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz TVP 1. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł (płacąc tylko 288 zł zamiast 384 zł).

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.