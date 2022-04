Juventus – Bologna: typy, kursy, zapowiedź (16.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus – Bologna: typy i kursy na mecz Serie A. Mimo porażki z Interem Mediolan Stara Dama wciąż liczy się w grze o mistrzostwo Włoch. Wyprzedzić AC Milan może nie być łatwo, ale realnie spojrzeć trzeba, że niemal każdy z pierwszej czwórki ma swoje problemy. Lider jest w kryzysie i pozostałe zespoły powinny próbować to wykorzystać. Zwłaszcza, gdy najbliższym rywalem jest ligowy średniak w postaci Bolonii.

Juventus – Bologna, typy i przewidywania

Piłkarze Massimiliano Allegriego od czasu upokarzającej porażki w Lidze Mistrzów z Villarrealem nie zachwycają w lidze. Przeciętny mecz z Salernitaną, porażka z Interem i wymęczone zwycięstwo z walczącym o utrzymanie Caligari są tego najlepszym przykładem. Problemem Starej Damy jest stosunkowo mała liczba zdobywanych bramek. Jak na razie przybycie do Turyny Dusana Vlahovicia nie wpłynęło zbyt mocno na średnią zdobywanych bramek.

Bologna w ostatnich latach jest w Serie A dość regularna o czym świadczą pozycje zajmowane przez nią co sezon. Od kilku lat klub nie musi martwić się o utrzymanie i na dobre zadomowił się już w środku ligowej tabeli. Bologna traci mniej bramek niż rywale z pozycji zbliżonych do niej, w czym duża zasługa Łukasza Skorupskiego. Polak jest jednym z najlepszych zawodników czerwono-niebieskich i ostatnią instancją skutecznie broniącą zespół przed utratą bramki. Oczekujemy, że w meczu z Juventusem spisze się tak dobrze jak podczas ostatnich meczów z Milanem, czy Sampdorią. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Nie.

Juventus – Bologna, sytuacja kadrowa

Po stronie Juventusu kilka braków. Trener Massimiliano Allegri nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników. Na boisku nie pojawią się w najbliższym meczu kontuzjowani: Ake, McKennie, Chiesa, Locatelli i Caio Jorge. Podczas jednej z ostatnich sesji treningowych urazu kostki doznał także Arthur.

Ze składu Bolonii z powodu kontuzji na mecz z Juventusem wypadł Lorenzo De Silvestri. Oprócz niego na pewno nie zobaczymy także Kingsleya Michaela.

Juventus – Bologna, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Juventusu z perspektywy kibica mógłby być nieco lepszy. Piłkarze Massimiliano Allegriego wygrali co prawda z Sampdorią, Salernitaną i Caligari, ale w meczach z silniejszymi rywalami ponieśli porażki. Przegrane: z Villarrealem 0:3 i Interem 0:1 na własnym stadionie to powód do zastanowienia.

Dużo gorzej prezentuje się bilans Bolonii. Piłkarze Sinisy Mihajlovicia wygrali tylko jeden z pięciu poprzednich meczów. Zwycięstwo z Sampdorią to rodzynek pośród dwóch remisów i dwóch porażek.

Juventus – Bologna, prawdopodobieństwo wygranej

Juventus – Bologna, historia

Mecze Juve z Bolonią od kilku sezonów są dość jednostronne. Bologna ostatni raz wygrała ze Starą Damą w 2011 roku. Od tamtej pory udało jej się tylko trzy razy zremisować ze Starą Damą, a aż 18 razy przegrali. Druzgocąca statystyka. Pięć ostatnich meczów natomiast to pięć zwycięstw Juventusu.

Juventus – Bologna, kursy bukmacherskie

Biorąc pod uwagę przytoczone statystyki nie powinno dziwić, że wyraźnym faworytem bukmacherów przed zbliżającym się meczem jest Juventus. Kursy na gospodarzy wynoszą zaledwie ok. 1.36. Linia na gości jest już dużo wyższa i wynosi w zależności od bukmachera nawet 10.00. Jeśli planujecie ten mecz, koniecznie skorzystajcie z promocji bukmachera STS. Oferuje on bonus bez depozytu w wysokości 30 zł dla nowych użytkowników. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Juventus – Bologna, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Chiellini, Luca Pellegrini – Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi – Vlahovic, Morata

Bologna: Skorupski – Soumaoro, Theate, Medel – Aebischer, Schouten, Hickey, Svanberg, Dijks – Arnautovic, Musa Barrow

Juventus – Bologna, transmisja

Mecz obejrzycie na antenie Eleven Sports 2 i Eleven Sports 3. Dostępna będzie w Internecie także relacja na żywo na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS.

