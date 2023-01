Juventus – Atalanta: typy, kursy, zapowiedź (22.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus – Atalanta to zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się spotkanie w ramach 19. kolejki Serie A. Obie drużyny przystąpią do potyczki w zgoła odmiennych nastrojach. Stara Dama zaliczyła dotkliwą porażkę z SSC Napoli, a La Dea urządziła sobie trening strzelecki ze Salernitanę. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Atalanta 2.24 3.50 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2023 00:03 .

Juventus FC – Atalanta BC, typy i przewidywania

Obie drużyny dzieli w ligowej tabeli różnica trzech punktów. Jednocześnie niedzielne starcie może mieć duże znaczenie w kontekście walki o miejsce premiowane gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Juventus ma za sobą bolesną porażkę z SSC Napoli (1:5) w Serie A. Szybko jednak Stara Dama wróciła na zwycięski szlak, wygrywając z Monzą (2:1) w Pucharze Włoch.

Atalanta to natomiast zespół, który ostatnio urządził sobie niezłe strzelanie w starciu z Salernitaną, wygrywając różnicą kilku goli (8:2). La Dea jest tym samym bez porażki od trzech meczów ligowych. Team z Bergamo w tej kampanii świetnie czuje się na wyjazdach, notując w nich sześć zwycięstw i dwa remisy. Atalanta na obiekcie swojego rywala przegrała tylko raz w tym sezonie.

Trudno nam zasugerować, która z drużyn będzie górą w starciu na Allianz Stadium. Spodziewamy się natomiast goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Betfan 1,78 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Betfan

Juventus FC – Atalanta BC, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego w tej kampanii w roli gospodarza rozegrali dziewięć meczów, notując w nich siedem zwycięstw i dwa remisy. Jak dotąd Juventus nie ma na swoim stadionie w tej kampanii nawet jednej porażki.

Stara Dama w ostatnim czasie u siebie pokonywała Udinese (1:0), Lazio (3:0), Inter Mediolan (2:0), czy Empoli (4:0). Ostatnią porażkę u siebie, licząc wszystkie rozgrywki, Juve zaliczyło w starciu z PSG (1:2) w listopadzie minionego roku.

Drużyna Gian Piero Gasperiniego to z kolei zespół, który w tym roku jest niepokonany. W czterech rozegranych spotkaniach Atalanta zaliczyła trzy zwycięstwa i jeden remis. Ostatnio w lidze włoskiej team z Bergamo rozbił najpierw Salernitanę, a kilka dni później w Coppa Italia team z Gewiss Stadium zabawił się ze Spezią Calcio (5:2).

Ogólnie na wyjeździe ostatnią porażkę Atalanta zaliczyła 9 listopada, gdy uległa z Lecce. Wówczas La Dea przegrała jednym golem (1:2). Było to już jednak jakiś czas temu. Dzisiaj Atalanta jest bardzo podbudowana mentalnie i na pewno przed turyńczykami będzie w niedzielny wieczór twardy orzech do zgryzienia.

Juventus FC – Atalanta BC, historia

Po raz ostatni oba zespoły rywalizowały ze sobą w lutym 2022 roku. Wówczas na stadionie w Bergamo miał miejsce rezultat 1:1. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami każda z ekip zaliczyła po dwa zwycięstwa, a jedna potyczka zakończyła się remisem.

Juventus FC – Atalanta BC, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Massimiliano Allegriego w Betfan zakłady bukmacherskie wynosi 2,15. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 złotych.

Juventus FC – Atalanta BC, przewidywane składy

Wszystko wskazuje na to, że gospodarze wciąż będą musieli radzić sobie bez takich zawodników jak: Dusan Vlahović, Paul Pogba, czy Juan Cuadrado. Ponadto wyłączeni z gry będą Kaio Jorge oraz Mattia De Sciglio. U gości zabraknie natomiast zawieszonego Teuna Koopmeinersa.

Juventus: Szczęsny – Danilo, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić, Di Maria, Milik

Atalanta: Musso – Toloi, Palomino, Scalvini, Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalić, Lookman, Hojlund.

Juventus FC – Atalanta BC, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Juventusu 0% Wygraną Atalanty 100% Remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Juventusu

Wygraną Atalanty

Remisem

Juventus FC – Atalanta BC, transmisja meczu

Mecz Juventus – Napoli tradycyjnie będzie można śledzić w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński. Rywalizację poprzedzi studio z udziałem Mateusza Majaka i Marcina Nowomiejskiego. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź BETFAN +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.