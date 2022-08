Juventus – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Juventus – AS Roma to zdecydowanie największy hit trzeciej kolejki Serie A. Już w pierwszej fazie sezonu 2022/2023 zmierzą się ze sobą jedni z głównych pretendentów do Scudetto. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC AS Roma 2.45 3.30 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 17:18 .

Juventus FC – AS Roma, typy i przewidywania

Rzymianie nie mają korzystnego bilansu w starciach z ekipą z Turynu. AS Roma wygrała jednak dwa z trzech ostatnich spotkań z Juventusem, które były rozgrywane w sierpniu. Takie statystyki nie mają jednak większego znaczenia, gdy mecz się zaczyna. Tym bardziej że Stara Dama wie, co zrobić, aby zdobyć bramkę i utrzymać korzystny wynik do końca. Spodziewamy się zatem jednobramkowej wiktorii ekipy Massimiliano Allegriego. Nasz typ: Juventus wygra 1:0 – TAK.

Juventus FC – AS Roma, ostatnie wyniki

Starcie na Allianz Stadium będzie 24 w tej kampanii ligi włoskiej. Podopieczni Massimiliano Allegriego podejdą do tej potyczki po zremisowanym starciu z Sampdorią (0:0). Lawina krytyki spadła po tym meczu na głowę szkoleniowca Juve. Kibice natomiast zaczęli obawiać się o start swoich pupili w Lidze Mistrzów.

Juventus w roli gospodarza nie przegrał w Serie A od czterech spotkań. W tym czasie team z Turynu zanotował dwa zwycięstwa i dwa remisy. W pierwszej kolejce trwającej kampanii Stara Dama w świetnym stylu przywitała się ze swoimi kibicami, wygrywając z Sassuolo (3:0).

Ekipa Jose Mourinho w dwóch meczach ligowych tego sezonu zaliczyła natomiast dwa zwycięstwa. AS Roma w pokonanym polu pozostawiła Salernitanę i Cremonese, notując w tych potyczkach skromne zwycięstwa po 1:0.

Rzymianie mają też na swoim koncie dwa wygrane ligowe boje z rzędu na wyjeździe. Roma okazywała się w tego typu potyczkach lepsza od Torino (1:0) i Salernitany (1:0). Ostatnią porażkę na stadionie rywala w Serie A rzymianie zaliczyli 9 maja, przegrywając z Fiorentiną (0:2).

Juventus FC – AS Roma, historia

Ostatnie starcie między obiema ekipami było świetne. Roma przegrała 3:4 z Juventusem, ale Giallorossi byli chwaleni za ambitną walkę. Ogólnie Stara Dama wygrała trzy z rzędu mecze z rzymianami. Turyńczycy u siebie z Romą przegrali (1:3) po raz ostatni w sierpniu 2020.

Juventus FC – AS Roma, kursy bukmacherów

Analitycy bukmacherscy w roli faworyta widzą gospodarzy. Kurs na wiktorię Juventusu u czołowych bukmacherów wynosi na poziomie 2,35-2,45.

Juventus FC – AS Roma, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Serie A tradycyjnie będzie można zobaczyć w telewizji. Z meczu Juventus – Roma transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:30.

