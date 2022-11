Japonia – Kostaryka: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Takumi Minamino

Japonia – Kostaryka: typy na mecz grupy E. Na mistrzostwach świata w Katarze czas na potyczki drugiej kolejki. W grupie E Japonia zagra z Kostaryką. Czy drużyna narodowa z Azji pokusi się o kolejne zwycięstwo w czasie trwania mundialu w Katarze? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego meczu. Znajdziesz w niej między innymi informacje na temat poprzednich wyników, czy przewidywane składy.

Japonia – Kostaryka, typy i przewidywania

Japończycy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w spotkaniu przeciwko Niemcom. Gracze tej kadry narodowej co prawda przegrywali do przerwy, ale nie poddali się i niespodziewanie zdołali przechylić szalę wiktorii na swoją korzyść. Sporo wskazuje na to, że Japończycy pójdą teraz za ciosem. Wygrana nad Kostaryką może dać im zaś awans do kolejnej rundy. Rywale przegrali w pierwszej potyczce aż 0:7 z Hiszpanami i na pewno są rozbici psychicznie przed meczem z Japończykami. Kostaryka nie powinna tutaj zagrozić reprezentacji z Azji. Typ Kuby: wygrana Japonii.

Uważamy, że w tej konfrontacji nie zabraknie goli. Japończycy będą chcieli wygrać, aby pójść za ciosem i przybliżyć się do awansu do kolejnej rundy. Kostaryka (przynajmniej na papierze) nie wydaje się zbyt wymagającym rywalem. Gra defensywna tej kadry narodowej pozostawia zaś sporo do życzenia. W pierwszej konfrontacji Kostaryka straciła aż siedem goli. Uważamy jednak, że graczy tej kadry stać będzie w niedzielę chociaż na trafienie honorowe. Nasz typ: over 2.5.

Japonia – Kostaryka, ostatnie wyniki

Japończycy niespodziewanie pokonali w pierwszej kolejce kadrowiczów Niemiec. Do przerwy to rywale skromnie prowadzili 1:0. Z rzutu karnego nie pomylił się bowiem Ilkay Guendogan. Po zmianie stron Japończycy najpierw wyrównali (Ritsu Doan), a potem przechylili szalę wiktorii na swoją korzyść (Takuma Asano). Co ciekawe, obaj zawodnicy na co dzień występują… w niemieckiej Bundeslidze.

Przed mundialem w Katarze zawodnicy kadry narodowej Japonii rozegrali trzy spotkania towarzyskie. We wrześniu pokonali Amerykanów 2:0. Potem bezbramkowo zremisowali z Ekwadorem. Natomiast 17 listopada 2022 roku przegrali z Kanadyjczykami 1:2.

Kibice kadry narodowej Kostaryki chcą jak najszybciej zapomnieć o spotkaniu z Hiszpanami. W środę La Furia Roja pewnie triumfowała… 7:0. Już do przerwy Keylor Navas trzy razy wyciągał piłkę z siatki. Najpierw pokonał go Dani Olmo, a potem Marco Asensio. Trzeciego gola (z karnego) zdobył zaś Ferran Torres. Po przerwie Hiszpanie nadal dominowali i zdobyli kolejne cztery bramki (Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler, Alvaro Morata). Chyba nawet najbardziej pesymistyczni kibice kadry Kostaryki nie spodziewali się przegranej… 0:7.

Co ciekawe, Kostarykańczycy osiągali niezłe rezultaty przed mundialem. W trzech sparingach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Nigerią i 2:1 z Uzbekistanem) i tylko jeden remis (2:2 z Koreą Południową). Po raz kolejny okazuje się, że wyniki z meczów kontrolnych nie dają jednak pełnego obrazu konkretnej reprezentacji…

Japonia – Kostaryka, historia

Obie kadry narodowe mierzyły się ze sobą cztery razy. Bilans jest zdecydowanie lepszy dla Japończyków, którzy zanotowali trzy wiktorie i tylko jeden raz zremisowali. Ostatnio te reprezentacje spotkały się ze sobą we wrześniu 2018 roku. Wówczas (w meczu towarzyskim) Japonia triumfowała 3:0.

Japonia – Kostaryka, statystyki przed meczem

Kostaryka wygrała swój jedyny mecz – na mistrzostwach świata – z rywalem z Azji (2:0 z Chinami w 2002 roku)

Japonia chce po raz pierwszy od 2002 roku wygrać dwa mecze mistrzostw świata jeden po drugim (wtedy to udało im się triumfować z Rosją i Tunezją)

Japonia nigdy nie wygrała dwóch pierwszych spotkań na mistrzostwach świata

W trzech ostatnich spotkaniach tych ekip narodowych padło łącznie dziewięć goli

Kostaryka przegrała mecz na mistrzostwach świata w Katarze z Hiszpanią 0:7… tracąc tyle samo bramek, co w ośmiu poprzednich spotkaniach razem wziętych (na turniejach tej rangi)

Japonia – Kostaryka, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu na Ahmad bin Ali Stadium są Japończycy. Według firm bukmacherskich, kadrowicze z Azji zanotują drugie zwycięstwo na tym turnieju. Analitycy raczej nie wierzą w to, że Kostaryka po blamażu z Hiszpanami będzie w stanie się zrehabilitować. Kursy na remis oraz zwycięstwo tej kadry są bowiem bardzo wysokie.

Japonia – Kostaryka, przewidywane składy

Selekcjoner kadry narodowej Japonii być może nie będzie mógł skorzystać tylko z jednego zawodnika. Na drobne kłopoty narzeka bowiem Hiroki Sakai. Opiekun reprezentacji Kostaryki ma zaś pełne pole do manewru.

Japonia – Kostaryka, kto wygra?

Japonia – Kostaryka, transmisja meczu

Niedzielny mecz Japonia – Kostaryka będzie transmitowany w telewizji na TVP 2, TVP Sport oraz TVP 4K. Poza tym to spotkanie można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl i dzięki aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek meczu o godzinie 11:00.

