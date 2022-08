Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagielloni Białystok

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Coraz słabsza wydaje się pozycja Mariusza Lewandowskiego, który jak na razie osiąga bardzo słabe rezultaty z Radomiakiem. W 4. kolejce rywalem będzie mało wymagająca Jagiellonia, dlatego może tym razem wreszcie uda się sięgnąć po zwycięstwo.

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Radomiak 2.45 3.40 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 17:04 .

Jagiellonia – Radomiak, typy i przewidywania

Od kilku sezonów Jagiellonia pełni rolę ligowego średniaka, który nie ma jasno określonego celu na nowy sezon. Kibice o utrzymanie nie powinni się martwić. Z drugiej strony z tak wąską kadrą, która ma swoje ograniczenia nie ma co liczyć nawet na pierwszą piątkę. Jaga nie wydaje zbyt wiele na transfery, a kibice popadają powoli w marazm oglądając zmagania swoich ulubieńców w Ekstraklasie. W sobotę na Stadion Miejski w Białymstoku zawita Radomiak, która ma jeszcze większe problemy od Jagi.

W Radomiu pojawiają się już głosy, że zwolnienie Dariusza Banasika było złym posunięciem zarządu Radomiaka. Mariusz Lewandowski poprowadził jak na razie drużynę w siedmiu oficjalnych meczach i udało mu się zwyciężyć tylko raz. W tym sezonie Radomiak wygląda wyjątkowo blado, a wątpliwej jakości transfery przeprowadzone w trakcie letniego okienka transferowego również nie są w stanie przykryć braków drużyny. Największą jej bolączką wydaje się być brak klasowego napastnika, co uwidoczniły już pierwsze mecze tego sezonu. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Jagiellonia – Radomiak, sytuacja kadrowa

Trener Stolarczyk stanie w sobotę przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Na mecz z Radomiakiem prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać z aż pięciu kontuzjowanych zawodników. Są to: Tabiś, Pazdan, Nastić, Romanczuk i Runje. Ułożenie wyjściowego składu bez tylu piłkarzy nie będzie łatwe.

Po stronie gości zabraknie prawdopodobnie Jakubika i Matosa. Obaj zmagają się z kontuzjami i nie będą mogli wystąpić przeciwko Jagielloni.

Jagiellonia – Radomiak, ostatnie wyniki

Jaga nie najlepiej weszła w sezon. Piłkarze z Białegostoku wygrali tylko z fatalnym w tym sezonie Piastem Gliwice 2:0. Oprócz tego zanotowali porażkę z Widzewem na własnym stadionie, a także na wyjeździe w Szczecinie z Pogonią. Przeważali wówczas, ale to rywale mieli więcej szczęścia i strzelili zwycięską bramkę.

Jeszcze gorzej wygląda bilans Radomiaka. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego w 1. kolejce zremisowali z Miedzią Legnica, choć byli bliscy zdobycia gola, który zapewniły im zwycięstwo. Remisem zakończyła się także ich potyczka ze Stalą w Mielcu. Wreszcie w poprzedniej kolejce gładko przegrali u siebie z Górnikiem Zabrze 0:3.

Jagiellonia – Radomiak, historia

W ubiegłym sezonie w obu meczach ligowych między Jagą i Radomiakiem padł remis. W obu tych spotkaniach przeważała Jagiellonia, ale rywale mieli po swojej stronie skuteczność. Jeśli nie zabraknie im jej także w sobotę, możemy być świadkami naprawdę niezłego widowiska.

Jagiellonia – Radomiak, kursy bukmacherskie

Niewielki, ale jednak faworytem spotkania w Białymstoku jest Jagiellonia. Typ na zwycięstwo gospodarzy wycenia się na 2.45. Szanse dla Radomiaka wynoszą ok. 3.10. Nieco wyższy jest kurs na remis – ok. 3.35. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus od pierwszej wpłaty aż do 300 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Jagiellonia – Radomiak, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerovic – Olszewski, Skrzypczak, Tiru – Prikryl, Nene, Pospisil, Wdowik – Jesus Imaz, Bida, Marc Gual

Radomiak: Kobylak – Grzybek Raphael, Cichocki, Abramowicz – Cele, Alves, Łukasik, Leandro, Feliks – Lisandro Semedo

Jagiellonia – Radomiak, transmisja

Spotkanie transmitowanie będzie na CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek starcia w sobotę 6 sierpnia o godzinie 17:30. Spotkanie do obejrzenia dostępne będzie również w usłudze CANAL+online. Koszt miesięcznego pakietu wszystkich kanałów to 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie wykupić 6-miesięczny dostęp. Możecie w ten sposób zaoszczędzić aż 90 złotych (zapłacicie 180 zł zamiast 270 zł).

