Mecz Jagiellonia Białystok – Lech Poznań w ramach 17. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę 12 listopada, a jego rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 17:30. Najlepsze typy bukmacherskie i kursy na ten mecz przedstawiamy w poniższej zapowiedzi.

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Lech Poznań 3.80 3.60 2.07 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2022 17:35 .

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań: typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok ma słaby okres. W Ekstraklasie nie wygrała od pięciu kolejek, a dorzucając do tego kompromitującą wpadkę w Zielonej Górze w Pucharze Polski, od sześciu. Lech Poznań po awansie do 1/16 finału Ligi Konferencji będzie miał względnie spokojną zimę, ale przed udaniem się na odpoczynek na pewno zechce zainkasować komplet punktów i zbliżyć się do ligowego podium. Humory kibicom Kolejorza poprawiła wiadomość, że Mikael Ishak przedłużył kontrakt z klubem do 2025 roku, a to oznacza, że dłużej pogra przy Bułgarskiej. Mistrz Polski w dobrym nastroju jedzie do stolicy Podlasia, gdzie zagra z Jagą, której nie jest do śmiechu, bo zimę może spędzić tuż nad strefą spadkową.

Faworytem bukmacherów w tym spotkaniu jest Lech. Postawienie na zwycięstwo Kolejorza jest kuszące, a kurs atrakcyjny. Natomiast warto wziąć pod uwagę to, że Jagiellonia od początku sezonu tylko raz w meczu domowym nie strzeliła gola. Podobnie rzecz się ma z Lechem, który w spotkaniach wyjazdowych Ekstraklasy tylko raz nie znalazł drogi do bramki rywali.

Poza tym w obu drużynach ma kto strzelać. Po stronie gospodarzy są Marc Gual i Jesus Imaz, którzy łącznie strzelili 16 z 24 goli swojej drużyny. W ekipie gości jest z kolei piekielnie groźny Mikael Ishak.

Nasz typ na mecz Jagiellonia – Lech to “obie drużyny strzelą gola”. Warto może jednak pokusić się i postawić na konkretnych strzelców?

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań: sytuacja kadrowa

Zdecydowanie większy problem ma Maciej Stolarczyk. Trener Jagiellonii nie będzie mógł skorzystać z Mateusza Kowalskiego, który pauzuje za czerwoną kartkę, jaką zobaczył w meczu z Cracovią, a także z Ivana Runje, leczącego kontuzję. W zespole Lecha nie w pełni sił jest Barry Douglas, ale nie jest on pierwszym wyborem van den Broma.

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Jak wspominaliśmy na początku, Jagiellonia nie potrafi wygrać w lidze od pięciu meczów. Czarna passa ciągnie się za ekipą z Podlasia od 7 października i remisu z Wisłą Płock. Maciej Stolarczyk uspokaja i wierzy w swój zespół, ale na koniec rundy będzie musiał stawić czoła mistrzowi Polski, który po słabym początku sezonu zaczął efektownie odrabiać straty.

Lech nie ma jakiejś wybitnej serii. W poprzedniej kolejce rzutem na taśmę pokonał Koronę Kielce, wygrywając 3:2 po golu Filipa Szymczaka w doliczonym czasie gry. Chwilę wcześniej zaimponował efektownym zwycięstwem z Villarrealem w Lidze Konferencji. W Ekstraklasie przegrał ważny mecz z Rakowem Częstochowa 1:2 i to na własnym terenie.

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań: historia

Żaden z ostatnich pięciu bezpośrednich meczów nie kończył się remisem. Trzy razy wygrywała Jagiellonia, dwukrotnie lepszy był Kolejorz. Co ciekawe, Lech nie radzi sobie z tym przeciwnikiem na jego terenie. Ostatni raz wygrał w stolicy Podlasia w 2013 roku. Z siedmiu ostatnich meczów w Białymstoku pięć kończyło się remisami, a dwukrotnie triumfowała Jaga.

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Jagiellonia – Lech prezentują się następująco. Zwycięstwo Lecha w okolicach 2.00. Wygrana Jagiellonii – 3.75. Remis – 3.70. Goście w oczach bukmacherów są faworytami tego starcia.

Ciekawe kursy bukmacherskie w STS są na strzelców goli. Przypominamy, że hiszpański duet Jagi, a także Mikael Ishak są w wybornej formie strzeleckiej.

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań: przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović – Lewicki, Nastić, Puerto, Tiru, Prikryl – Nene, Imaz, Pospisil – Gual, Cernych.

Lech: Bednarek – Milić, Satka, Dagerstal, Czerwiński – Skóraś, Sousa, Murawski, Kalstroem, Amaral – Ishak.

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań: transmisja

Mecz Jagiellonia – Lech będzie transmitowany w telewizji i internecie. Spotkanie będzie można oglądać na żywo na kanale CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i w TVP Sport. Mecz będzie także transmitowany na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 49 zł miesięcznie.

