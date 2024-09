SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2024 08:19 .

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, typy bukmacherskie

W siódmej kolejce spotkań PKO BP Ekstraklasy dojdzie do meczu Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. Na ten moment wyżej w tabeli plasują się Widzewiacy, jednak Jaga rozegrała o jedno spotkanie mniej.

Widzew i Jagiellonia to drużyny, które słyną z dobrej skuteczności w ataku. Dlatego moim zdaniem będzie to mecz, w którym jedni i drudzy trafią do siatki. Taka sytuacja miała miejsce w dwóch ostatnich spotkaniach bezpośrednich tych ekip.

Jakub STS 1.60 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

300 zł bonusu od STS za typ na zwycięzcę wybranego meczu Ekstraklasy

Promocja w STS na zwycięzcę spotkania 7. kolejki Ekstraklasy

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Dokonaj pierwszego depozytu na kwotę 50 zł lub wyższą. Zawrzyj za co najmniej 2 zł kupon SOLO lub AKO, na którym znajdzie się typ na zwycięzcę wybranego spotkania 7. kolejki Ekstraklasy. Jeśli uda Ci się poprawnie wytypować wygrany zespół, to STS przyzna Ci 300 zł w postaci bonusu.

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Jagiellonia nie ma za sobą najlepszego okresu. Duma Podlasia, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, zanotowała sześć porażek z rzędu. Z kolei Widzew Łódź na przestrzeni tkaiej samej liczby meczów zaliczył trzy wygrane, dwa remisy i porażkę.

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, historia

W ostatnich pięciu meczach bezpośrednich sytuacja jest wyrównana. Dwa razy wygrał Widzew Łódź, dwa razy wygrała Jagiellonia Białystok i raz padł remis.

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok to naturalny faworyt, a kurs na jej wygraną to około 1.80. Z kolei na zwycięstwo Widzewa współczynnik oscyluje w granicach 4.10. Z naszej strony pragniemy przypomnieć, że rejestrując się w STS przy pomocy kodu GOAL, można liczyć na bonus od depozytu do 600 zł oraz freebety do 60 zł za zadania.

Jagiellonia Białystok Remis Widzew Łódź 1.80 4.00 4.30 1.79 3.95 4.20 1.80 4.00 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2024 08:19 .

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Rezerwowi Marcin Listkowski 1 Max Stryjek 3 Dusan Stojinovic 6 Taras Romanczuk 9 Lamine Diaby-Fadiga 17 Adrián Diéguez 20 Miki Villar 39 Aurelien Nguiamba 71 Szymon Stypulkowski 82 Tomás Silva 3 Samuel Kozlovsky 5 Kreshnik Hajrizi 6 Juljan Shehu 8 Hilary Gong 17 Hubert Sobol 33 Jan Krzywanski 37 Sebastian Kerk 44 Noah Diliberto 47 Antoni Klimek 62 Lirim Kastrati

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, typ kibiców

Kto wygra? Jagiellonia 0% Widzew 0% Będzie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Jagiellonia

Widzew

Będzie remis

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonii z Widzewem rozpocznie się w niedzielę (1 września) o godzinie 20:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport. Ponadto dostęp do meczu zapewnia usługa Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.