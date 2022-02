Jagiellonia – Warta: typy, kursy, zapowiedź (27.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fedeor Cernych

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań to pierwszy z trzech niedzielnych meczów w ramach 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Ekipa Piotra Nowaka liczy na ósme zwycięstwo w sezonie. Zieloni mają natomiast nadzieję na szósty triumf w tej kampanii. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Warta Poznań 2.32 3.20 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2022 12:34 .

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, typy na mecz i przewidywania

Bilans Jagiellonii Białystok w tej kampanii w roli gospodarza w PKO Ekstraklasie to jak na razie cztery zwycięstwa, pięć remisów i dwie porażki. Gdy Żółto-czerwoni pierwsi zdobywali bramkę, to wygrywali w tym sezonie 71 procent spotkań. Średnia liczba goli w spotkaniach między Jagiellonią a Wartą Poznań, to 3,67. Spodziewamy się zatem tego, że obie ekipy zanotują trafienia w niedzielnej potyczce na Stadionie Jagiellonii. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do potyczki bez kilku piłkarzy. Jagiellonia będzie osłabiona brakiem takich zawodników jak: Jesus Imaz, Israel Puerto, Ivan Runje, Błażej Augustyn i Michał Żyro. W poznańskim zespole nie będą mogli z kolei zagrać: Milan Corryn, Daniel Szelągowski, Bartosz Kieliba i Wiktor Pleśnierowicz.

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok do niedzielnej batalii podejdzie po zremisowanym meczu z Cracovią (0:0). Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach ligowych Żółto-czerwoni wygrali tylko raz, gdy pokonali Górnik Zabrze (2:1).

Warta Poznań ma natomiast na swoim koncie dwa kolejne zwycięstwa. Zieloni w pokonanym polu pozostawili: Radomiak (3:1) i Legię Warszawa (1:0). Tym samym zespół z Poznania ma aktualnie na swoim koncie 23 punkty.

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, historia

Pierwszy mecz w tej kampanii między oboma zespołami zakończył się rezultatem 1:1. Najwięcej emocji w rywalizacji z udziałem obu teamów było natomiast w boju z 5 grudnia 2020 roku, gdy Jaga pokonała Zielonych 4:3.

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, kursy

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović – Olszewski, Tiru, Pazdan, Nastić, Prikryl, Struski, Pospisil, Romanczuk, Mystkowski, Cernych

Warta: Lis – Trałka, Szymonowicz, Ivanov, Matuszewski, Kopczyński, Kupczak, Grzesik, Papeau, Luis, Zrelak.

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, transmisja meczu

Starcie Jagiellonia – Warta będzie transmitowane w telewizji. Spotkanie pokażą Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Rywalizacja zacznie się o 12:30.

