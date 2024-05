fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia – Warta, typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok przed ostatnią kolejką Ekstraklasy ma wszystko we własnych nogach. Jeśli pokona przed własną publicznością Wartę Poznań, zdobędzie historyczne mistrzostwo Polski. W przeciwnym razie musi liczyć, że Śląsk Wrocław nie zdobędzie większej liczby oczek. Po 33 ligowych meczach obie te drużyny mają równy dorobek punktowy, choć w spotkaniach bezpośrednich lepiej radziła sobie Jagiellonia, stąd przysługujący jej fotel lidera tabeli.

Na papierze Jagiellonia to wielki faworyt tej rywalizacji. Jak będzie w rzeczywistości? Nie należy zapominać, że Warta Poznań także ma o co grać. Wciąż nie zapewniła sobie utrzymania w Ekstraklasie, a nad zagrożoną spadkiem Koroną Kielce ma dwa punkty przewagi. Istnieje więc ryzyko, że wygrana Scyzoryków doprowadzi do spadku ekipy z Wielkopolski.

Niezależnie od motywacji obu drużyn, to Jagiellonia ma po swojej stronie wszystkie argumenty, aby zdobyć tego dnia trzy punkty. Mój typ – wygrana Jagiellonii.

Jagiellonia – Warta, ostatnie wyniki

Bramka Jesusa Imaza w 90. minucie ostatniego meczu z Piastem Gliwice sprawiła, że Jagiellonia Białystok pozostała liderem Ekstraklasy. Tamto starcie zakończyło się remisem 1-1, czyli cennym punktem dla drużyny Adriana Siemieńca. Nie może ona złapać serii, co wcześniej nie było praktycznie żadnym problemem. W poprzednich pięciu spotkaniach wygrywała tylko dwukrotnie – z Zagłębiem Lubin (2-1) oraz Koroną Kielce (3-0). W międzyczasie zaliczyła sensacyjną porażkę ze Stalą Mielec (2-3), a z Pogonią Szczecin i wcześniej wspomnianym Piastem dzieliła się punktami. Przed ostatnią kolejką Jagiellonia przewodzi w ligowej tabeli z 60 punktami na koncie.

Do niedawna wydawało się, że Warta Poznań nie będzie miała problemów z zapewnieniem sobie utrzymania w elicie. Później przydarzyły jej się dwie porażki, które skomplikowały kwestię pozostania w Ekstraklasie. W minionej kolejce zespół Dawida Szulczka poległ przed własną publicznością w starciu z Legią Warszawa (0-1), a wcześniej, z takim samym rezultatem, Warta musiała uznać wyższość Puszczy Niepołomice, czyli bezpośredniego rywala w walce o ligowy byt. Warta ma dwa punkty przewagi nad Koroną Kielce, która zagra z Lechem Poznań.

Jagiellonia – Warta, historia

Sobotnia rywalizacja będzie już trzecim bezpośrednim meczem Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań w tym sezonie. Dwukrotnie zwycięsko z tych starć wychodziła ekipa Adriana Siemieńca, która w Grodzisku Wielkopolskim wygrała jesienią 2-1. Kilka dni później miał miejsce mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Polski, rozgrywany tym razem w Białymstoku. Tam również lepsza okazała się Jagiellonia, która zwyciężyła 1-0.

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – ten mecz powinien zakończyć się trzema punktami dla Jagiellonii Białystok. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.48. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Warty Poznań jest to nawet aż 6.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Jagiellonia – Warta, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Warta Poznań Dawid Szulczek Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Warta Poznań Dawid Szulczek Rezerwowi 3 Dusan Stojinovic 4 Kaan Caliskaner 17 Adrián Diéguez 18 Tomasz Kupisz 36 Jakub Lewicki 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 77 Wojciech Laski 99 Kristoffer Normann Hansen 1 Adrian Lis 4 Dimitrios Stavropoulos 6 Maciej Zurawski 8 Niilo Mäenpää 11 Filip Tonder 14 Bogdan Ionuţ Ţîru 20 Mohamed Mezghrani 24 Patryk Rychlik 25 Jakub Paszkowski 27 Kacper Przybylko 47 Tomas Prikryl 77 Stefan Savic 99 Adam Zrelak

Jagiellonia – Warta, transmisja meczu

Sobotni mecz 34. kolejki Ekstraklasy między Jagiellonią Białystok a Wartą Poznań rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja tego wydarzenia będzie dostępna w TVP 2, TVP Sport oraz CANAL+ Sport 3.

