Jagiellonia - ŁKS: typy, kursy, zapowiedź. Jagiellonia jest liderem rozgrywek i próbuje uciekać przed resztą stawki, jednak ostatni w tabeli ŁKS złapał dobrą formę w ostatnim czasie i wciąż z nadziejami walczy o utrzymanie, a to zapowiada ciekawe widowisko. Początek spotkania o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 marca 2024 20:23 .

Jagiellonia – ŁKS, typy i przewidywania

Jagiellonia w niedawnym meczu z Radomiakiem zwyciężyła 2:0. Jednak w pozostałych sześciu meczach o stawkę rozegranych w 2024 zawsze traciła minimum jednego gola. ŁKS z kolei po zmianie trenera zaczął prezentować lepszą formę i zdobywał jednego gola w każdym z trzech ostatnich meczów, między innymi przeciwko Rakowowi Częstochowa. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,88 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź STS

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Jakub STS 1,56 Zwycięstwo Jagiellonii i bramki powyżej 1‚5 Odwiedź STS

Jagiellonia – ŁKS, sytuacja kadrowa

Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Bojan Nastic Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

ŁKS Łódź Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Jagiellonia – ŁKS, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok ma na swoim koncie dwie wygrane z rzędu z Radomiakiem oraz Śląskiem Wrocław. Wcześniej natomiast przegrała z Górnikiem Zabrze, a także po dogrywce wyeliminowała z Pucharu Polski Koronę Kielce. ŁKS z kolei po czterech porażkach w lutym, w marcu rozegrał trzy mecze, z których dwa wygrał (Puszcza, Warta) i jeden zremisował (Raków). Dzięki tym wynikom nadal zachowuje szanse na utrzymanie.

Jagiellonia – ŁKS, historia

Ostatnie pięć spotkań między tymi zespołami to dwa remisy i trzy zwycięstwa Jagiellonii Białystok. ŁKS Łódź na wygraną czeka od 2008 roku. Od tego czasu łącznie rozegrano siedem meczów.

Jagiellonia – ŁKS, kusy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie zaskakują. Zgodnie z przewidywaniami zdecydowanym faworytem tego sobotniego starcia jest Jagiellonia Białystok, która przewodzi w tabeli PKO Ekstraklasy. Jeśli jednak uważasz, że ŁKS znajdujący się w niezłej dyspozycji może sprawić niespodziankę, to zachęcam przy rejestracji nowego konta do skorzystania z STS kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Jagiellonia – ŁKS, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Jagiellonii 100% Remisem 0% Zwycięstwem ŁKS-u 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Jagiellonii

Remisem

Zwycięstwem ŁKS-u

Jagiellonia – ŁKS, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Rezerwowi ▼ 3 Dusan Stojinovic 4 Kaan Caliskaner 9 Jetmir Haliti 14 Jaroslaw Kubicki 18 Tomasz Kupisz 28 José Naranjo 36 Jakub Lewicki 50 Slawomir Abramowicz 77 Wojciech Laski 5 Marcin Flis 6 Thiago Ceijas 9 Kay Tejan 10 Pirulo 11 Engjell Hoti 15 Antoni Mlynarczyk 21 Stipe Juric 22 Jan Labedzki 27 Jakub Letniowski 30 Oskar Koprowski 37 Piotr Glowacki 99 Dawid Arndt

Jagiellonia – ŁKS, transmisja meczu

Sobotni mecz Jagiellonii z ŁKS-em będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Pojedynek będzie dostępny na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

