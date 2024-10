PressFocus Na zdjęciu: Joao Moutinho

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: kursy bukmacherskie

Korona ociera się o górną połowę tabeli pod względem punktów zdobytych na wyjazdach. Kielczanie tylko dwa razy wracali do domów z niczym. Teraz może im być jednak niezwykle trudno o poprawienie swojego dorobku. Przeciwnikiem Korony będzie Jagiellonia, która u siebie nie wygrała tylko ze znajdującą się w czołówce Cracovią (2:4) i występującą w pucharach Legią (1:1). Teraz jakość przeciwnika teoretycznie nie będzie tak wysoka. Stąd nie spodziewam się niespodzianki. Mój typ: wygrana Jagiellonii.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: ostatnie wyniki

Przerwa reprezentacyjna nie wybiła Jagiellonii z rytmu. Białostoczanie granie zaczęli w Lubinie, gdzie rozprawili się z Zagłębiem 3;1. Kilka dni później Adrian Siemieniec i spółka sięgnęli po kolejne trzy punkty w Lidze Konferencji Europy, gdzie ograli mołdawski Petrocub 2:0.

Sztab Korony przez kilkanaście dni reprezentacyjnej przerwy mógł dokładnie przeanalizować zespół Piasta Gliwice i przygotować kielczan do walki o zwycięstwo. To finalnie nie nadeszło. Korona zapracowała na choćby gola, ale finalnie zeszła z boiska pokonana (0:2).

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: historia

W minionym sezonie piłkarzom Jagiellonii nie było łatwo rywalizować z Koroną. Ekipa będącego wówczas trenerem kielczan Kamila Kuzery, zremisowała w Ekstraklasie u siebie 2:2 z drużyną Adriana Siemieńca. Emocji nie brakowało też w Pucharze Polski, gdzie Jagiellonia awansowała do półfinału dopiero po bramce w końcówce dogrywki. Mniej działo się, gdy Korony przyjechała do Białegostoku rywalizować o ligowe punkty. Wówczas miejscowa ekipa triumfowała 3:0.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: kursy bukmacherskie

Na stadionie mistrza Polski dojdzie do starcia ekip z kompletnie różnych rejonów tabeli, co znalazło odzwierciedlenie w oczach bukmacherów. Kurs na zwycięstwo Jagiellonii wynosi ok. 1.85, zaś wygrana Korony to współczynnik ok. 3.80. Remis w tym starciu można postawić po kursie ok. 3.60.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: przewidywane składy

Najbliższe ligowe spotkanie Jagiellonii wypadło pomiędzy meczem Ligi Konferencji, a starciem w Pucharze Polski. Stąd możliwe są rotacje kilku zawodników. Przez problemy zdrowotne w Białymstoku nie wystąpi Skrzypczak oraz być może Villar i Fadiga.

Koronie w starciu z mistrzem Polski nie pomogą kontuzjowani Nono, Godinho, Czyżycki, ale również Malarczyk. Nie wiadomo, czy kielczanom będzie w stanie pomóc Xavier Dziekoński.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: transmisja meczu

Mecz odbędzie się w niedzielę (27 października) na stadionie w Białymstoku. Transmisja starcia Jagiellonia Białystok – Korona Kielce będzie dostępna od 14:45 w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Ponadto spotkanie będzie transmitowane w internecie w usłudze Canal+ Online. Żeby oglądać starcia w internecie na platformie Canal+, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

