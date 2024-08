Jagiellonia Białystok – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2024)

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok – Cracovia: przewidywania

Jagiellonia Białystok w pierwszym sobotnim meczu piątej kolejki PKO Ekstraklasy podejmie na własnym stadionie ekipę Cracovii. Zespół Adriana Siemieńca przystąpi do tej rywalizacji po porażce i odpadnięciu z rywalizacji w eliminacjach Ligi Mistrzów. We wtorek w odległym Bodo Jaga uległa 1:4. Niemniej w lidze białostoczanie wciąż są piekielnie mocni, szczególnie na własnym stadionie. Z kolei Pasy w ostatni weekend wyszarpały cenne zwycięstwo w meczu z Koroną Kielce i w sumie po czterech meczach mają siedem punktów. Mimo to mój typ na ten mecz może być jeden. Jagiellonia wygra spotkanie.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: ostatnie mecze

Tak, jak już wspomniałem. Cracovia w poprzedniej kolejce poradziła sobie z ekipą Korony Kielce na wyjeździe. Wcześniej jednak zanotowała porażkę w meczu z Widzewem na własnym stadionie. Ten mecz być może będzie zbliżony do starcia sobotniego w Białymstoku bowiem Jaga, podobnie jak ekipa z Łodzi, gra ofensywny i progresywny futbol.

Mistrzowie Polski z kolei po czterech trzech kolejkach mają komplet punktów, ale w ubiegłym tygodniu pauzowali z powodu przełożonego – na ich życzenie – meczu z Motorem Lublin.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: historia

W poprzednim sezonie raz lepsza okazała się Jagiellonia Białystok, która na stadionie w Krakowie wygrała aż 4:1 w meczu rundy jesiennej. Na wiosnę jednak na Podlasiu doszło do niespodzianki i wynikiem 3:1 mecz wygrały popularne Pasy. Niemniej ogólnie w ostatnich latach bilans spotkań tych ekip jest dość wyrównany, choć nieco więcej punktów uzbierali gracze Cracovii. W pięciu ostatnich meczach bilans tych drużyn to: osiem punktów Cracovii i pięć oczek Jagiellonii.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Cracovia: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z jednego z najpopularniejszych bukmacherów w Polsce, czyli Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL. Faworytem jest oczywiście zespół gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Jagiellonii oscyluje w granicach 1.62-1.65. Remis z kolei to od 3.80 do nawet 4.20. Zwycięstwo gości będzie sensacją i widać to po kursach, które wynoszą nawet grubo powyżej 5.00.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok – Cracovia: transmisja

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Cracovią odbędzie się w sobotę (18 sierpnia) o godzinie 14:45. W telewizji rywalizację będzie można śledzić na kanale CANAL+ Sport 3. Transmisja dostępna będzie również za pośrednictwem internetu, a konkretnie w usłudze CANAL+ online. Za 65 zł miesięcznie można uzyskać dostęp do pakietu wszystkich meczy PKO BP Ekstraklasy oraz i Ligi Mistrzów, która wkrótce startuje. Skorzystaj rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

