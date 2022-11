Iran – USA: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Weston McKennie

Iran – USA: typy na mecz grupy B. Iranowi prawdopodobnie wystarczy remis w starciu z USA, aby zapewnić sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Amerykanie jednak pokazali się z bardzo dobrej strony w meczu przeciwko Anglii, który zakończył się podziałem punktów i mimo wszystko to ekipa zza oceanu wydaje się faworytem wtorkowego pojedynku. Początek meczu o godzinie 20:00.

Al Thumama Stadium Mistrzostwa świata, gr. B Iran USA

Iran – USA, typy i przewidywania

Stany Zjednoczone przystępują do meczu trzeciej kolejki fazy grupowej z gorszej pozycji wyjściowej. Amerykanie do awansu potrzebują zwycięstwa, dlatego należy spodziewać się, że zagrają bardzo ofensywnie. Aby wygrać muszą strzelić przynajmniej jednego gola, choć dobra forma z ostatnich meczów pozwala wierzyć, że przeciwko Iranowi pokuszą się o więcej niż jedną bramkę. Iran natomiast strzelał po dwa gole w poprzednich meczach mundialu, dlatego wszystko wskazuje na to, że we wtorek zobaczymy gole z obu stron i tak też typuje Kuba Olkiewicz.

Stany Zjednoczone nie potrafią wygrać od pięciu meczów, jednak do awansu potrzebują trzech punktów. Amerykanie już w meczach z Walią i Anglią pokazali się z bardzo dobrej strony, choć oba pojedynki zakończyli jedynie remisami. Tym razem liczymy jednak na przełamanie Stanów Zjednoczonych z dużo słabszym rywalem, który choć jest wyżej w tabeli niż USA to szczególnie w meczu z Anglią pokazał, że ma spore braki zwłaszcza w defensywie. Nasz typ: zwycięstwo USA.

Iran – USA, ostatnie wyniki

Iran rozpoczął mistrzostwa świata od wysokiej porażki z Anglią aż 2:6. W drugim spotkaniu wygrali natomiast z Walią 2:0, po dwóch golach zdobytych już w doliczonym czasie gry. Tuż przed rozpoczęciem mundialu Iran rozegrał dwa mecze towarzyskie. Najpierw skromnie 1:0 pokonał niżej notowaną Nikaraguę, a następnie musiał uznać wyższość Tunezji, która wygrała 2:0. We wrześniu Iran rozegrał kolejne dwa sparingi. Jeden z nich zakończył się remisem z Senegalem, a drugi wygraną z Urugwajem.

Stany Zjednoczone nie potrafią wygrać od pięciu spotkań, a aż cztery z nich zakończyły się remisami. Amerykanie mundial rozpoczęli od remisu 1:1 z Walią. W drugim pojedynku podzielili się punktami z Anglią po bezbramkowym remisie. Tuż przed mundialem nie zagrali żadnego sparingu. W meczach towarzyskich rozegranych we wrześniu Amerykanie bezbramkowo zremisowali z Arabią Saudyjską oraz przegrali 0:2 z Japonią.

Iran – USA, historia

Ostatni raz obie ekipy spotkały się w towarzyskim spotkaniu w styczniu 2000 roku, które zakończyło się remisem 1:1. Wcześniej obie ekipy spotkały się na mistrzostwach świata rozgrywanych we Francji w 1998 roku. Tamten pojedynek fazy grupowej zakończył się wygraną Iranu 2:1. Zarówno jedni, jak i drudzy nie zdołali wtedy awansować do kolejnej rundy. Amerykanie turniej skończyli z trzema porażkami, a dla Iranu wygrana z USA była jedyną zdobyczą punktową.

Iran – USA, statystyki przed meczem

Stany Zjednoczone przegrały siedem z ostatnich ośmiu meczów rozgrywanych na mistrzostwach świata w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej. Jedyny wyjątek to wygrana z Algierią w 2010 roku.

Iran po wygranej z Walią ma szansę po raz pierwszy w historii na dwie wygrane podczas jednego mundialu.

Stany Zjednoczone wygrały zaledwie dwa z ostatnich czternastu meczów na mistrzostwach świata. Pozostałe dwanaście to sześć remisów i sześć porażek.

Pięć z ostatnich sześciu goli Iranu na mundialu padło w 90. minucie lub później.

Bezbramkowy remis USA z Anglią był pierwszym takim wynikiem tej reprezentacji na mundialu. Stany Zjednoczone od 1930 roku nie zachowały dwóch czystych z rzędu na mundialu.

Iran – USA, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są Stany Zjednoczone, które w tabeli znajduje się niżej niż Iran. Kursy na zwycięstwo USA wynoszą około 1,95. Typy na remis w tym pojedynku oscylują wokół 3,50. Zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest wygrana Iranu. Kursy na taki scenariusz wynoszą nawet ponad 4,00.

Iran – USA, sytuacja kadrowa

Obie reprezentacje zobaczymy w najmocniejszych zestawieniach i prawdopodobnie w niezmienionych składach w stosunku do poprzednich pojedynków. W ofensywie Iranu wystąpi największa gwiazda tej reprezentacji – zawodnik FC Porto Mehdi Taremi. Po stronie Amerykanów od pierwszej minuty zagrają między innymi Weston McKennie, Christian Pulisić, Sergino Dest czy Tyler Adams.

Iran – USA, kto wygra

Iran – USA, transmisja meczu

Mecz 3. kolejki fazy grupowej pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi będzie transmitowany na antenie TVP 1 oraz TVP 4K. Spotkanie będzie dostępne również online w aplikacji sport.tvp.pl. Pojedynek skomentują Przemysław Pełka i Janusz Michalik. Początek o godzinie 20:00.

