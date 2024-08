Ipswich Town – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2024)

Ipswich Town - Liverpool FC: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek Premier League. "The Reds" już w sobotę (17 sierpnia) zainaugurują sezon spotkaniem z beniaminkiem. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia. Początek rywalizacji już o 13:30.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Ipswich Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2024 20:35 .

Ipswich – Liverpool, typy bukmacherskie

Już w piątek zainauguruje sezon 2024/25 rozgrywek Premier League. Dzień później swoje zmagania w kampanii ligowej rozpocznie Liverpool. Podopieczni Arne Slota w swoim pierwszym spotkaniu zmierzą się na wyjeździe z Ipswich Town. Oba kluby przed pierwszą kolejką są wielką niewiadomą. “The Reds” bowiem dokonali zmiany na ławce trenerskiej i po latach drużynę opuścił Jurgen Klopp. Beniaminek natomiast ma ambicje związane z utrzymaniem w elicie, więc od pierwszej kolejki zobaczymy, na co stać ekipę Kierana McKenny. Ja spodziewam się, że zbliżającą się rywalizację przynajmniej jeden z golkiperów zakończy z czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS 2.15 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Ipswich – Liverpool, ostatnie wyniki

Ipswich Town ma za sobą dość intensywny okres przygotowawczy. Beniaminek Premier League rozegrał w nim cztery mecze sparingowe. Trzy z nich zakończyły się po myśli podopiecznych Kierna McKenny (1:0 z Szachtarem Donieck, 1:0 z Hoffenheim oraz 1:0 z OGC Nice), a także jeden skończył się porażką (1:2 z Fortuną Dusseldorf).

Liverpool również ma za sobą intensywny okres przygotowawczy, w którym rozegrał sporo meczów sparingowych. Podopieczni Arne Slota w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Betisem, 2:1 z Arsenalem, 3:0 z Manchesterem United oraz 4:1 z Sevillą), a także zaliczyli jeden remis (0:0 z Las Palmas).

Ipswich – Liverpool, historia

Ostatnie starcie między Ipswich Town z Liverpoolem odbyło się bardzo dawno temu. Miało ono miejsce w sezonie 2001/02. Wówczas oba mecze ligowe zakończyły się okazałymi zwycięstwami “The Reds”. Zespół z Anfield przed własną publicznością wygrał 5:0, natomiast w rywalizacji wyjazdowej aż 6:0. Poprzednie trzy rywalizacje jednak były na korzyść ekipy z Portman Road, która dwukrotnie zgarnęła pełną pulę i zanotowała remis.

Ipswich – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ipswich Town 0% remisem 0% wygraną Liverpoolu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Ipswich Town

remisem

wygraną Liverpoolu

Ipswich – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest Liverpool. Jeśli rozważasz typ na wygraną “The Reds”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.33 – 1.36. W przypadku zwycięstwa Ipswich Town wynoszą one nawet 7.60. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Ipswich – Liverpool, przewidywane składy

Ipswich Town w nadchodzącym spotkaniu nie będzie mogło skorzystać z czterech piłkarzy. Z powodu kontuzji będą pauzować Nathan Broadhead, Harrison Clarke, Janoi Donacien, a także George Hirst. W zespole Liverpoolu natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Dominika Szoboszlaia.

Ipswich Town: Murić – Tuanzebe, Burgess, Edmundson – Johnson, Morsy, Luongo, Davis – Hutchinson, Delap, HArness

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson – Elliot, Endo, Jones – Diaz, Nunez, Gakpo

Ipswich – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie Ipswich Town z Liverpool będzie transmitowane na platformie Viaplay. Mecz również będzie dostępny w telewizji na antenie Canal+ Sport. Spotkanie można śledzić również w usłudze Canal+ Online mecze ten będzie można zobaczyć na żywo w internecie. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok. Początek rywalizacji na Portman Road już w najbliższą sobotę (17 sierpnia) o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.