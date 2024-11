Inter Mediolan – Venezia FC: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2024)

Inter Mediolan - Venezia FC: typy i kursy na mecz 11. kolejki Serie A. W nadchodzącym starciu mistrzowie Italii zmierzą się z beniaminkiem. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w niedzielę (3 listopada) o godzinie 20:45.

Inter – Venezia, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A zamknie spotkanie, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Venezię FC. Rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednostronnie, bowiem “Nerazzurri” są mistrzem Włoch i obecnie zajmuje drugą lokatę w tabeli, natomiast beniaminek znajduje się w strefie spadkowej. Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Inter – Venezia, ostatnie wyniki

Inter Mediolan obecnie imponuje formą. Podopieczni Simone Inzaghiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:2 z Torino, 1:0 z Romą, 1:0 z Young Boys w Lidze Mistrzów oraz 3:0 z Empoli), a także zaliczyli jeden remis (4:4 z Juventusem).

Venezia natomiast nie może się pochwalić swoją dyspozycją. Beniaminek Serie A w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (3:2 z Udinese Calcio), zaliczył jeden remis (2:2 z Monzą) i poniósł aż trzy porażki (1:2 z Romą, 1:2 z Hellasem Verona oraz 0:2 z Atalantą Bergamo).

Inter – Venezia, historia

Ostatnie starcia między tymi zespołami miały miejsce w sezonie ligowym 2021/22. Wówczas oba spotkania zakończyły się zwycięstwami Interu Mediolan. Jesienią padł wynik 2:0, natomiast wiosną było 2:1.

Inter – Venezia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Nerazzurrich”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.16 – 1.20. W przypadku zwycięstwa Venezii natomiast sięgają nawet 15.0. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Inter – Venezia, kto wygra?

Inter – Venezia, przewidywane składy

Inter Mediolan Simone Inzaghi Venezia Eusebio Di Francesco Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Venezia Eusebio Di Francesco Rezerwowi 8 Marko Arnautovic 10 Lautaro Javier Martinez 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 16 Davide Frattesi 17 Tajon Buchanan 23 Nicolò Barella 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 42 Tomás Palacios 1 Jesse Joronen 9 Christian Gytkjær 10 John Yeboah 12 Bruno Bertinato 15 Giorgio Altare 21 Richie Sagrado 22 Domen Črnigoj 23 Matteo Grandi 25 Joël Schingtienne 27 Antonio Candela 33 Marin Sverko 38 Magnus Kofod Andersen 45 Antonio Raimondo 79 Franco Carboni 80 Saad El Haddad 97 Issa Doumbia

Inter – Venezia, transmisja

Niedzielną potyczkę będzie można śledzić nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Transmisja ze spotkania Inter – Venezia zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenie Eleven Sports 1 i platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także Smart TV. Dostęp do transmisji z wydarzenia daje także usługa z STS TV.

