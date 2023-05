Pressfocus Na zdjęciu: Marcelo Brozovic

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan Sassuolo 1.42 5.20 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 20:47 .

Inter Mediolan – Sassuolo, typy i przewidywania

Z jednej strony najważniejsze dla Interu Mediolan jest obecnie pokonanie AC Milanu w półfinale Ligi Mistrzów. Z drugiej czuje jednak na plecach oddech Rossonerich, którzy w tabeli ligowej tracą do nich tylko dwa punkty. Nerazzurri nie mogą sobie zatem pozwolić na porażkę w meczu z Sassuolo. Podopieczni Simone Inzaghiego są ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji, dlatego nawet jeśli zagrają rezerwami, będą wyraźnym faworytem w oczach bukmacherów. Nasz typ: Inter Mediolan Powyżej 1.5 gola.

Inter Mediolan – Sassuolo, ostatnie wyniki

Inter może pochwalić się znakomitą passą kolejnych sześciu zwycięstw. Nerazzurri w tych meczach stracili zaledwie jedną bramkę, strzelając przy tym aż 17. Dwie ostatnie kolejki Serie A to wygrane nad Hellas Veroną i AS Romą. W pierwszym półfinale Ligi Mistrzów pokonali natomiast AC Milan 2:0.

Sassuolo nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami. Zespół w poprzedniej kolejce zremisował 1:1 z Bolognią. Wcześniej udało mu się wygrać z Juventusem i Empoli. W rywalizacji z Salernitaną przegrał jednak aż 0:3. Także mecz z Lazio Rzym zakończył się porażką.

Inter Mediolan – Sassuolo, sytuacja kadrowa

Inter wciąż musi radzić sobie bez kontuzjowanych Skriniara, Dalberta i Carboniego. Niewykluczone, że na mecz z Sassuolo Simone Inzaghi zdecyduje się posłać na plac boju rezerwy. Komfort przy ustalaniu wyjściowego składu ma sztab szkoleniowy Sassuolo. Dostępni są wszyscy zawodnicy z kadry.

Inter Mediolan – Sassuolo, historia

Ostatni mecz tych drużyn zakończył się skromnym zwycięstwem Interu Mediolan 1:0. Był to jednak tylko sparing. W lidze Nerazzurri wygrali 2:1, choć mecz był mocno wyrównany. Tylko raz w ostatnich latach Sassuolo udało się wygrać z ekipą z Mediolanu. Miało to miejsce w 2022 roku. Oprócz tego zanotowali cztery porażki.

Inter Mediolan – Sassuolo, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed sobotnim meczem wyraźnie wskazują na Inter Mediolan. Kurs na zwycięstwo Nerazzurrich wynosi 1.42, podczas gdy typ na wygraną Sassuolo to aż 7.20. Wysoki jest także kurs na remis – ok. 5.20. Obstawiając ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Inter Mediolan – Sassuolo, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Interu 100% Remis 0% Wygrana Sassuolo 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Interu

Remis

Wygrana Sassuolo

Inter Mediolan – Sassuolo, przewidywane składy

Inter Mediolan – Sassuolo, transmisja

Mecz Interu Mediolan z Sassuolo transmitowany będzie na antenie Eleven Sports 1. Rywalizacja została zaplanowana na 13 maja w sobotę o godzinie 20:45. Areną zmagań będzie San Siro w Mediolanie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.