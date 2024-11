PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter Mediolan Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2024 20:32 .

Inter Mediolan – Arsenal FC: typy bukmacherskie

Na San Siro czeka nas batalia z udziałem klubów, które w fazie ligowej nie zaznały jeszcze smaku porażki. Ponadto nie straciły nawet gola. Bilans bramkowy Interu to 5:0, a Arsenalu 3:0. To może zwiastować nam piłkarskie szachy. Z tego względu zaskoczeniem nie byłby na przykład remis 0:0. Kibice liczą jednak na gole. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Oskar Superbet 1,72 Poniżej 2‚5 bramki – TAK Przejdź do Superbet

Kurs 300 na zwycięstwo Interu lub Arsenalu

Inter – Arsenal to jeden z hitów Ligi Mistrzów. Przy jego okazji warto zwrócić uwagę na ofertę Superbet, dzięki której można zgarnąć aż 600 zł stawiając tylko 2 zł. Z promocji można skorzystać zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład pojedynczy na zwycięzcę meczu Inter – Arsenal Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowo bonus w wysokości 600 zł

Inter Mediolan – Arsenal FC: ostatnie wyniki

Inter to klub, który potrafił ostatnio skorzystać z dobrego terminarza. Mediolańczycy bez straty gola ograli niżej notowane Empoli (3:0) oraz Venezię (1:0). Pomogło to w zajęciu drugiego miejsca w Serie A. Strata do liderującego Napoli to zaledwie jeden punkt.

Tak dobrze w lidze nie radzi sobie Arsenal, który po raz ostatni na poziomie Premier League wygrał 5 października (3:1 z Southampton). Od tego czasu zdarzyły się dwie porażki (0:2 z Bournemouth i 0:1 z Newcastle) oraz remis z Liverpoolem (2:2).

Inter Mediolan – Arsenal FC: historia

Jedyne oficjalne konfrontacje tych klubów przypadły na sezon 2003/2004, kiedy to Arsenal został upokorzony u siebie przez Inter. Mediolańczycy triumfowali aż 3:0. Ekipa z Londynu zrewanżowała się z nawiązką, ponieważ na wyjeździe wygrała aż 5:1.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter Mediolan – Arsenal FC: kursy bukmacherskie

Nieznacznie niższy współczynnik na zwycięstwo jest po stronie Interu. Wariant na triumf mediolańczyków wyceniono od 2.50 do 2.60. Kurs na remis oscyluje w graniach 3.00-3.15. Z kolei potencjale trzy punkty dla Arsenalu to kurs od 2.75 do nawet 2.90

Ten mecz można postawić u bukmachera Superbet. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszej strony. Z naszym kodem bonusowym GOAL czekają na Ciebie bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Inter Mediolan – Arsenal FC: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Interu 0% Remis 0% Wygrana Arsenalu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Interu

Remis

Wygrana Arsenalu

Inter Mediolan – Arsenal FC: przewidywane składy

Najprawdopodobniej jedyny niedostępny zawodnik w kadrze Interu to kontuzjowany Carlo Augusto. Takiego komfortu jak Simone Inzaghi, nie ma Mikel Arteta. Jego Arsenal będzie osłabiony brakiem kilku graczy. Nie wiadomo, czy do gry będzie Martin Odegaard. Ponadto z urazami zmagają się Takehiro Tomiyasu Kieran Tierney oraz Riccardo Calafiori.

Inter Mediolan Simone Inzaghi Arsenal Mikel Arteta Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi 2 Denzel Dumfries 8 Marko Arnautovic 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 15 Francesco Acerbi 16 Davide Frattesi 17 Tajon Buchanan 20 Hakan Calhanoglu 31 Yann Aurel Bisseck 42 Tomás Palacios 99 Mehdi Taremi 4 Ben White 9 Gabriel Jesus 13 Neto 15 Jakub Kiwior 17 Oleksandr Zinchenko 20 Jorginho 30 Raheem Sterling 49 Myles Lewis-Skelly 53 Ethan Nwaneri

Inter Mediolan – Arsenal FC: transmisja meczu

Inter i Arsenal zagrają ze sobą w 4. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Pojedynek ten zaplanowano na 6 listopada. Starcie ekip Piotra Zielińskiego i Jakuba Kiwiora będzie transmitowane w telewizji na kanałach Canal+ 360, TVP1 i TVP Sport oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online i stronie internetowej sport.tvp.pl. Dostęp do meczu zostanie przyznany po wykupieniu abonamentu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W pakiecie otrzymacie również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy. Początek rywalizacji o godzinie 21:00.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.