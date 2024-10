fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan Juventus FC

Inter – Juventus: typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór dojdzie do kolejnego starcia gigantów w Serie A, czyli meczu z udziałem Interu Mediolan i Juventusu. Obie ekipy w tej kampanii mają ambicje związanie z wygraniem mistrzostwa kraju. Nerazzurri aktualnie bronią tytułu. Bianconeri natomiast są w trakcie odbudowy, tracąc do mediolańczyków oczko. Przed hitem we Włoszech ciekawe jest to, że Stara Dama brała udział w 11 z ostatnich 15 spotkań, w których bramki zdobyła tylko jedna z ekip lub miał miejsce bezbramkowy remis. Tym samym gradu goli chyba nie można spodziewać się na Stadio Giuseppe Meazza. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Inter – Juventus: ostatnie wyniki

Zespół Simone Inzaghiego jest ostatnio jak walec. Inter może pochwalić się pięcioma zwycięstwa z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Mediolańczycy pokonali między innymi Udinese Calcio (3:2) czy AS Romę (1:0). W roli gospodarza w tej kampanii aktualni mistrzowie Serie A są bezkompromisowi. W pięciu starciach zanotowali cztery zwycięstwa i porażkę. Przegrał tylko z AC Milan (1:2).

Drużyna Thiago Motty przystąpi z kolei do niedzielnej potyczki po raz pierwszy w tym sezonie po przegranej. W środku tygodnia w Lidze Mistrzów ekipa z Turynu uległa u siebie Stuttgartowi (0:1), będąc tłem dla przedstawiciela Bundesligi. Tak naprawdę jednobramkowa porażka była najmniejszym wymiarem kary dla Juventusu. Wcześniej natomiast zespół z Allianz Stadium pokonał Lazio (1:0) w Serie A. Juve jednak odnajduje się w tym sezonie w grze w roli gościa, będąc na wyjazdach bez porażki od czterech meczów, notując w nich trzy zwycięstwa i remis.

Inter – Juventus: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. W spotkaniu z lutego górą był Inter, który wygrał jednym golem (1:0). Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między drużynami, licząc wszystkie rozgrywki, trzy razy lepszy był Inter, dwa razy wygrywał Juventus i jedna batalia zakończyła się remisem.

Inter – Juventus: kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem do zwycięstwa według analityków bukmacherskich. Typ na wygraną Interu został oszacowany na poziomie 1.72-1.76. Remis wyceniono na 3.40-3.60. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Juventusu kształtuje się na poziomie 4.90-5.30. Przy okazji niedzielnego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Inter – Juventus, typ kibiców

Inter – Juventus, przewidywane składy

Niestety dla niedzielnego hitu obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli zagrać Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi czy Carlosa Augusto. Z kolei w ekipie z Turynu zabraknie: Arkadiusza Milika, Nicolasa Gonzaleza, Bremera, Teuna Koopmeinersa czy Douglasa Luiza.

Inter Mediolan Simone Inzaghi Juventus FC Thiago Motta Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Juventus FC Thiago Motta Rezerwowi 2 Denzel Dumfries 7 Piotr Zielinski 8 Marko Arnautovic 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 13 Josep Martinez 17 Tajon Buchanan 21 Kristjan Asllani 31 Yann Aurel Bisseck 42 Tomás Palacios 99 Mehdi Taremi 1 Matia Perin 6 Danilo 17 Vasilije Adzic 19 Khéphren Thuram 22 Timothy Weah 37 Nicolò Savona 40 Jonas Rouhi 51 Samuel Mbangula

Inter – Juventus, transmisja meczu

Niedzielne starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania Inter Mediolan – Juventus zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenie Eleven Sports 1 i platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także Smart TV. Dostęp do transmisji z wydarzenia daje także usługa z STS TV.

