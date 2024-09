Goal.pl Na zdjęciu: Hutnik Kraków - Olimpia Grudziądz

Hutnik Kraków Olimpia Grudziądz Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2024 16:25 .

Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz: przewidywania i typ eksperta

Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz – przed nami ciekawy mecz w Betlic 2. Lidze, który zostanie rozegrany 7 września o godzinie 15:00. Obydwa zespoły prezentują zróżnicowaną formę w ostatnich spotkaniach. Zdecydowanie lepiej wypadają gospodarze, którzy po słabym starcie odpalili i nieźle punktują.

Hutnik Kraków, aktualnie jest na 8. miejscu, ma 12 punktów i solidną serię (WWLWW). Z kolei Olimpia Grudziądz, zajmuje 14. miejsce z sześcioma punktami. Będzie starała się poprawić swoją pozycję, ale czeka ją niezwykle trudne zadanie. Rozpędzony rywal, podbudowany niespodziewaną wygraną w Sosnowcu, tanio skóry nie sprzeda.

Hutnik Kraków jest faworytem bukmacherów z kursem 2.33 na zwycięstwo. Strzelał średnio 2,40 bramki na mecz w ostatnich pięciu spotkaniach. Z kolei Olimpia ma dwa czyste konta w ostatnich pięciu meczach, ale ogólnie straciła już 10 goli. Co ciekawe, Hutnik aż 18 i jest pod tym względem drugą najgorszą drużyną w lidze, ale trzeba zaznaczyć, że12 goli stracił w dwóch spotkaniach: z Wieczystą Kraków (1:7) i GKS Jastrzębie (0:5).

Mój typ na to spotkanie to: powyżej 2,5 gola w meczu. Kurs na taki zakład u legalnego bukmachera Betclic wynosi 1.75.

Kilka faktów przemawiających za takim typem:

Hutnik Kraków traci średnio 2,6 gola na mecz, biorąc pod uwagę tylko rozgrywki ligowe. Więcej niż 2,5 gola zostało strzelonych w 71% meczów Hutnika Kraków w tym sezonie. Więcej niż 2,5 gola strzelono w 75% meczów między tymi drużynami w ostatnich pięciu sezonach. Hutnik Kraków strzelił bramki w 5 meczach z rzędu.

Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz: ostatnie wyniki

Hutnik Kraków pokazał się z dobrej strony w ostatnich meczach, wygrywając cztery z pięciu spotkań. Średnia liczba goli strzelonych w ostatnich pięciu meczach wynosi 2,40, co wskazuje na mocną ofensywę. Z drugiej strony warto zauważyć, że ta drużyna ma tylko jedno czyste konto w ostatnich pięciu spotkaniach, co pokazuje pewne braki w defensywie.

Hutnik w poprzedniej kolejce pokonał aspirujące do awansu Zagłębie Sosnowiec 3:2. Wcześniej wygrał z Chojniczanką Chojnice w takim samym stosunku. Przed tą dobrą serią przytrafiła się dotkliwa porażka w derbach z Wieczystą Kraków 1:7.

Olimpia Grudziądz wygrała w tym sezonie z rezerwami ŁKS-u i Zagłębia Lubin i to są jak dotąd jej jedyne punkty ugrane w lidze. W Pucharze Polski zdołała pokonać KKS Kalisz, ale ta sztuka nie udała się w poprzedniej kolejce w lidze.

Średnia liczba strzelonych goli na mecz w przypadku Olimpii wynosi 1,60, co świadczy o niezłej ofensywie. Co więcej, drużyna z Grudziądza ma na swoim koncie dwa mecze bez straty bramki w ostatnich pięciu spotkaniach, co może być optymistycznym sygnałem dla fanów.

Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz: historia

Analizując ostatnie pięć spotkań pomiędzy Hutnikiem Kraków a Olimpią Grudziądz, możemy zauważyć, że mecze te obfitują w emocje i wiele bramek. Obie drużyny zazwyczaj prezentują wyrównany poziom, co czyni te starcia niezwykle interesującymi do oglądania. Bilans jest wyrównany, bo dwa mecze wygrał Hutnik, dwa Olimpia, a jedno zakończyło się podziałem punktów.

I jeszcze mała ciekawostka statystyczna – w większości tych spotkań padło więcej niż 2,5 gola.

Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz: kto wygra?

Według bukmacherów faworytem meczu Hutnik – Olimpia jest zespół z Krakowa. A jak widzą to kibice? Zachęcamy do udziału w naszej sondzie.

Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz: kursy bukmacherskie

Hutnik Kraków jest w wysokiej formie. Trudno to samo powiedzieć o Olimpii. Bukmacherzy uważają za faworyta gospodarzy. Kurs na ich wygraną wynosi 2.34. Nieco wyższy kurs jest na zwycięstwo przyjezdnych – 2.85. Remis oscyluje w granicach 3.20.

Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz: transmisja

Mecz Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz nie będzie transmitowany w telewizji. Z tego spotkania nie ma zaplanowanej także transmisji w internecie na stronie oficjalnego nadawcy rozgrywek czy u legalnego bukmachera Betclic.

