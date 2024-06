Holandia – Kanada: typy, kursy, zapowiedź (06.06.2024)

imageBROKER.com GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Holandia – Kanada: typy i przewidywania

Przygotowania do Euro 2024 wkraczają w decydującą fazę. W czwartek (6 czerwca) kontrolne spotkanie rozegrają Holendrzy, którzy przez niektórych są typowani do zdobycia medalu na mistrzostwach. Oprócz tego warto dodać, że w grupie zmierzą się z reprezentacją Polski.

Drużyna Ronalda Koemana teoretycznie nie powinna mieć problemów z pokonaniem słabszej kadrowo Kanady. Jednak eksperymenty przed Euro mogą doprowadzić do niespodzianki i właśnie dlatego spodziewam się, że obie drużyny trafią do bramki.

Holandia – Kanada: ostatnie mecze

Ostatnie mecze kadry Oranje miały miejsce w marcu, gdy zespół mierzył się ze Szkocją i Niemcami. Ekipa Ronalda Koemana zaprezentowała się solidnie, pokonując pierwszego rywala 4:0. Jednak nieco gorzej wyszło drugie spotkanie, w którym 2:1 wygrała drużyna Die Mannschaft.

Natomiast reprezentacja Kanady w marcu zanotowała jedno spotkanie i wygrała z Trynidadem i Tobago 2:0 po golach Larina i Shaffelburga.

Holandia – Kanada: historia

Co ciekawe, obie drużyny spotkają się ze sobą po raz pierwszy w historii.

Holandia – Kanada: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jednomyślnie typują wygraną Holandii, oferując kurs w granicach 1.32. Z kolei na zwycięstwo Kanady współczynnik wynosi około 8.95. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Wykorzystując nasz kod do STS GOAL, będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Holandia – Kanada: kto wygra?

Holandia – Kanada: przewidywane składy

Holandia:

Verbruggen; Ake, De Ligt, Van Dijk; Dumfries, Veerman, Reijnders, Blind; Koopmeiners; Gakpo, Depay

Kanada:

Crepeau; Buchanan, Laryea, Miller, Johnston, Davies; Eustaquio, Kone; David; Larin, Ugbo

Holandia – Kanada: transmisja

Początek tego meczu już w czwarte (6 czerwca) o godzinie 20:45. Transmisja dostępna będzie na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz TVP Sport. Rywalizację będzie też dostępna w internecie na stronie TVP i dzięki usłudze Polsat Box GO.

