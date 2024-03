Hiszpania – Kolumbia: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Nico Williams

Hiszpania – Kolumbia, typy i przewidywania

Wystartowała już marcowa przerwa reprezentacyjna. W tym okresie dojdzie do kilku bardzo ciekawych spotkań towarzyskich. Jednym z takich bez wątpienia jest sparing Hiszpanii z Kolumbii, który w najbliższy piątek zostanie rozegrany na neutralnym terenie – Stadionie Olimpijskim w Londynie. Podopieczni Luisa de la Fuente przygotowują się do EURO 2024, natomiast zespół prowadzony przez Nestora Lorenzo szlifuje formę na Copa America, które odbędzie się praktycznie w tym samym czasie.

Zespół z Europy przynajmniej na papierze dysponuje lepszym składem. Mój typ: zwycięstwo Hiszpanii.

Hiszpania – Kolumbia, sytuacja kadrowa

Hiszpania Zawodnik Powrót Yéremi Pino Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Gavi Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Alfonso Pedraza Skręcona kostka Niepewny Álex Balde Uraz ścięgna Do końca sezonu Ferrán Torres Uraz uda Niepewny Marco Asensio Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 David García Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Joselu Dyskomfort żołądkowo-jelitowy Kilka dni

Kolumbia Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Hiszpania – Kolumbia, ostatnie wyniki

Hiszpania – Kolumbia, historia

Hiszpania – Kolumbia, kursy bukmacherskie

To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł i promocji "Graj bez podatku!".

Hiszpania – Kolumbia, przewidywane składy

Hiszpania: Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo – Merino, Rodri, Ruiz – Olmo, Morata, Nico Williams

Kolumbia: Ospina – Munoz, Mojica, Lucumi, Arias – Castano, Carrascal – Quintero, Rodriguez, Diaz – Borre

Hiszpania – Kolumbia, kto wygra?

Hiszpania – Kolumbia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Extra. Początek meczu na London Stadium już w najbliższy piątek, 22 marca o godzinie 21:30.

