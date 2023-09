Hiszpania – Cypr: typy, kursy, zapowiedź (11.09.2023)

Hiszpania - Cypr: typy i kursy na mecz eliminacji do mistrzostw Europy. Sprawdź zapowiedź spotkania szóstej kolejki kwalifikacji do Euro 2024.

Hiszpania – Cypr, typy i przewidywania

Nie ma najmniejszej wątpliwości odnośnie tego, że Hiszpania w poniedziałek dopisze do swojego dorobku trzy oczka. Jakikolwiek inny scenariusz byłby sensacją, która byłaby na Cyprze wspominana przez lata. Wszak przyjezdni nie mają na swoim koncie choćby punktu za remis. Niewiadomą pozostaje jedynie to, ile goli strzeli Hiszpania, która naszym zdaniem pokona Cypr.

Hiszpania – Cypr, ostatnie wyniki

Hiszpania we wrześniu wróciła do rozgrywania meczów eliminacyjnych do Euro 2024. La Furia Roja przed tym zgrupowaniem nie była wysoko w tabeli. Ostatnio rozbiła jednak Gruzję 7:1, dzięki czemu znajduje się na pozycji wicelidera z dorobkiem sześciu punktów.

Katastrofalne eliminacje rozgrywa Cypr, który zgodnie z przewidywaniami nie ma wielkich szans na sukces w swojej grupie. Cypryjczyków ograł dotychczas każdy z czterech przeciwników. Zwycięstwo z meczu z tą kadrą dopisali sobie reprezentanci: Norwegii, Gruzji oraz dwukrotnie Szkocji.

Hiszpania – Cypr, historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą w tym stuleciu. Ostatni raz los skojarzył je w kwalifikacjach do Euro 2000, w których Cypr sprawił sensację i ograł u siebie Hiszpanię 3:2. Ta była bezlitosna na własnym terenie, ponieważ zwyciężyła aż 8:0.

Hiszpania – Cypr, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem poniedziałkowego meczu są Hiszpanie. Kurs na wygraną La Furia Roja wynosi około 1.03, a typ na zwycięstwo Cypryjczyków mniej więcej 70.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 18.0. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Hiszpania – Cypr, przewidywane składy

Hiszpania – Cypr, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Polsat Sport Premium 4. Początek meczu na Estadio Nuevo Los Cármenes w poniedziałek, 11 września o godzinie 20:45.

