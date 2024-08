Hellas Werona – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (18.08.2024)

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Hellas Werona – SSC Napoli: przewidywania

Serie A wraca do gry i na start prezentuje nam mecz Hellasu Werona z SSC Napoli. To starcie odbędzie się w niedzielę 18 sierpnia 2024 roku i wydaje się, że faworyt jest wszystkim dobrze znany. Gracze spod Wezuwiusza w minionym sezonie zawiedli, ale od lat są czołową ekipą ligi włoskiej i po zmianie trenera na Antonio Conte znów mogą zakręcić się w okolicach najwyższych ligowych lokat. Hellas z kolei to przedstawiciel typowego średniaka, który w poprzednim sezonie ledwo co utrzymał się w elicie. Zespół z miasta Romeo i Julii znów jest skazywany przez wielu na porażkę, ale kto wie, być może w tym sezonie zaskoczą wszystkich? Niemniej w tym meczu trudno spodziewać się czegokolwiek innego niż zwycięstwo SSC Napoli. Mój typ na ten mecz: Napoli wygra.

Hellas Werona – SSC Napoli: ostatnie mecze

Dla obu zespołów jest to pierwszy mecz w nowym sezonie o ligowe punkty, stąd też trudno wywnioskować w jakiej są aktualnie formie. Jednak w ostatnim czasie obie ekipy rozegrały spotkania w ramach pierwszej rundy Pucharu Włoch. Do dalszej fazy po pokonaniu Modeny 1:0 przeszli neapolitańczycy. Z kolei gracze z Werony odpadli z Ceseną po wyniki 1:2. Tak więc nieco lepiej w sezon weszli niedzielni goście, ale trudno po meczach pucharowych wyciągać zbyt pochopne wnioski.

Hellas Werona – SSC Napoli: historia

W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsi okazali się gracze SSC Napoli. W pierwszym meczu w rundzie jesiennej padł wynik 3:1 dla graczy z Neapolu, a w rewanżu pod Wezuwiuszem było 2:1. Jeśli chodzi o jeszcze wcześniejszy sezon, to Weronie padł hokejowy wynik 5:2 dla Napoli, ale w rewanżu było już 0:0. Ostatnie zwycięstwo Hellasu nad niedzielnym rywalem miało miejsce w styczniu 2021 roku. Wówczas wygrali oni 2:1. Czy i tym razem będzie podobnie? Trudno się tego spodziewać, ale piłka nie takie rzeczy widziała.

Hellas Werona – SSC Napoli: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł. Kurs na zwycięstwo ekipy gospodarzy jest bardzo wysoki i wynosi około 4.20, a nawet 4.60. Z kolei remis to rozpiętość pomiędzy 3.34 a 3.80. Trzy punkty ekipy SSC Napoli to kurs około 1.80 lub 1.90.

Hellas Werona – SSC Napoli: kto wygra?

Hellas Werona – SSC Napoli: przewidywane składy

Hellas Werona Paolo Zanetti SSC Napoli Antonio Conte Hellas Werona Paolo Zanetti 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład SSC Napoli Antonio Conte Rezerwowi 5 Marco Davide Faraoni 6 Reda Belahyane 7 Elayis Tavsan 10 Stefan Mitrovic 14 Dailon Rocha Livramento 15 Yllan Okou 17 Federico Ceccherini 20 Grigoris Kastanos 21 Daniel Silva 22 Alessandro Berardi 23 Giangiacomo Magnani 34 Simone Perilli 35 Daniel Mosquera 87 Daniele Ghilardi 5 Juan Jesus 6 Mario Rui 9 Victor Osimhen 11 Walid Cheddira 14 Nikita Contini 16 Rafa Marín 18 Giovanni Pablo Simeone 25 Elia Caprile 26 Cyril Ngonge 30 Pasquale Mazzocchi 70 Gianluca Gaetano 90 Michael Ijemuan Folorunsho

Hellas Werona – SSC Napoli: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie Elevensports.pl. Transmisja dostępna będzie także w STS TV. Aby skorzystać z tej opcji transmisji należy Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i postawić dowolny zakład w przeciągu 24 godzin za minimum 2 zł.

