IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Jonas Hofmann

Haecken Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 17:10 .

Hacken – Bayer, typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen w przedostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy zmierzy się z BK Hacken. Pierwsze spotkanie między tymi zespołami zakończyło się pewnym zwycięstwem podopiecznych Xabiego Alonso (4:0). Szanse na zdobycie choćby punktu przez szwedzki zespół są niewielkie, bowiem “Aptekarze” są rozpędzoną maszyną. Ja spodziewam się jednostronnego spotkania, w którym padnie mnóstwo goli, a jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Betclic 2.29 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Hacken – Bayer, ostatnie wyniki

Drużyna BC Hacken w ostatnim czasie prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Pięć ostatnich oficjalnych spotkań tego zespołu kończyło się jedną wygraną (4:2 z Malmo) i aż czterema porażkami (1:5 z Molde w Lidze Europy, 1:2 z Mjallby, 1:3 z Molde w Lidze Europy oraz 1:2 z Brommapojkarną).

Bayern Leverkusen natomiast wygląda wyśmienicie na tym etapie sezonu. Pięć ostatnich spotkań drużyny Xabiego Alonso to… pięć zwycięstw (5:2 z Sandhausen w Pucharze Niemiec, 3:2 z Hoffenheim, 1:0 z Karabachem w Lidze Europy, 4:0 z Unionem Berlin oraz 3:0 z Werderem Brema).

Hacken – Bayer, historia

Wrześniowe spotkanie między tymi zespołami było pierwszym w historii. Wówczas zwycięstwo powędrowało w ręce Bayeru Leverkusen (4:0).

Hacken – Bayer, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania jest Bayer Leverkusen. Jeśli rozważasz typ na ich wygraną, to kursy oscylują w granicach 1.37 – 1.38, podczas gdy na wygraną BK Hacken 7.00 – 7.85. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Hacken – Bayer, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Hacken 0% remisem 0% wygraną Leverkusen 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Hacken

remisem

wygraną Leverkusen

Hacken – Bayer, przewidywane składy

Haecken Per-Mathias Høgmo 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Haecken Per-Mathias Høgmo 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 1 Johan Brattberg 8 Ishaq Abdulrazak 9 Ola Kamara 10 Ali Youssef 16 Pontus Dahbo 22 Tobias Sana 25 Abdoulaye Faye 30 Sebastian Banozic 33 John Paul Dembe 38 William Nilsson 39 Isak Brusberg 40 Anomnachi Chidi 2 Josip Stanisic 4 Jonathan Tah 11 Nadiem Amiri 12 Edmond Tapsoba 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 21 Amine Adli 23 Adam Hlozek 32 Gustavo Puerta 36 Niklas Lomb 47 Ayman Aourir Haecken Per-Mathias Høgmo 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Haecken Per-Mathias Høgmo 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 1 Johan Brattberg 8 Ishaq Abdulrazak 9 Ola Kamara 10 Ali Youssef 16 Pontus Dahbo 22 Tobias Sana 25 Abdoulaye Faye 30 Sebastian Banozic 33 John Paul Dembe 38 William Nilsson 39 Isak Brusberg 40 Anomnachi Chidi 2 Josip Stanisic 4 Jonathan Tah 11 Nadiem Amiri 12 Edmond Tapsoba 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 21 Amine Adli 23 Adam Hlozek 32 Gustavo Puerta 36 Niklas Lomb 47 Ayman Aourir

Hacken – Bayer, transmisja meczu

Spotkanie BC Hacken – Bayer Leverkusen będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w czwartek (30 listopada) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.