PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Górnik Zabrze Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 22:33 .

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Do bardzo ciekawego spotkania dojdzie w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy – Górnik Zabrze na swoim obiekcie podejmie Pogoń Szczecin. Trójkolorowi przed tą serią gier plasują się na 11. pozycji, natomiast Portowcy są tuż pod TOP 3 – na 5. lokacie. Na papierze nieznacznym faworytem są więc goście, choć gospodarze na pewno mają swoje atuty, które postarają się zaprezentować w piątek wieczorem.

Mecze pomiędzy tymi drużynami w ostatnim czasie są bardzo wyrównane, co pokazują statystyki. Podział punktów jest zatem możliwy. Mój typ: remis.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze Zawodnik Powrót Lukas Podolski Uraz mięśnia Połowa grudnia 2023 Górnik Zabrze Zawodnik Powrót Lukas Podolski Uraz mięśnia Połowa grudnia 2023

Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Marcel Wedrychowski Uraz ramienia Nieznany Danijel Loncar Fizyczny dyskomfort Niepewny Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Marcel Wedrychowski Uraz ramienia Nieznany Danijel Loncar Fizyczny dyskomfort Niepewny

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze po niezłej passie stracił formę i przegrał dwa ostatnie pojedynki w ramach PKO BP Ekstraklasy – 1:2 z Puszczą Niepołomice i 1:2 ze Stalą Mielec. Pogoń Szczecin również prezentuje się gorzej, niż jeszcze kilka tygodni wcześniej – w tym samym czasie przegrała 2:3 ze wspomnianą już Stalą Mielec oraz zremisowała 1:1 z Rakowem Częstochowa.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, historia

Spotkania Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin z reguły są bardzo wyrównane. Jeśli weźmiemy pod lupę pięć poprzednich takich meczów, to odnotujemy dwa zwycięstwa Trójkolorowych, dwie wygrane Portowców oraz jeden remis.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem piątkowego meczu są goście. Kurs na wygraną Górnika Zabrze wynosi około 3.50, a typ na zwycięstwo Pogoni Szczecin to mniej więcej 2.05. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Rezerwowi ▼ 2 Boris Sekulic 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 17 Kamil Lukoszek 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 25 Michal Siplak 32 Michal Szromnik 55 Szymon Czyz 96 Robert Dadok 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 17 Mariusz Fornalczyk 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 41 Pawel Stolarski 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Rezerwowi ▼ 2 Boris Sekulic 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 17 Kamil Lukoszek 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 25 Michal Siplak 32 Michal Szromnik 55 Szymon Czyz 96 Robert Dadok 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 17 Mariusz Fornalczyk 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 41 Pawel Stolarski 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Górnika 0% remisem 0% zwycięstwem Pogoni 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Górnika

remisem

zwycięstwem Pogoni

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Stadionie im. Ernesta Pohla już w najbliższy piątek, 1 grudnia o godzinie 20:30.

Najwyższy bonus w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.