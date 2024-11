Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Brosz

Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: przewidywania

To z pewnością może być hit tej kolejki Betclic 1. ligi. Zespół Górnika Łęczna podejmie na własnym stadionie ekipę Termalicki Bruk-Bet Nieciecza. Będzie to więc starcie czołowych ekip w tym sezonie i zespołów, które lubią i potrafią grać ciekawy futbol. Podopieczni Marcina Brosza są najlepszą ofensywą ligi, zaś gracze Górnika od kilku spotkań nie mogą zaznać smaku porażki. To oznacza, że na boisku powinno się dziać sporo ciekawych rzeczy. Tym samym trudno wytypować, co może się wydarzyć tego dnia w Łęcznej. Kto wygra? Trudno na to postawić, więc mój typ na to spotkanie: Obie drużyny zdobędą gola.

Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o ostatnie wyniki, to oba zespoły prezentują się dość podobnie. Z tą jednak różnicą, że Termalica wygrywa, ale mało remisuje i dużo przegrywa, zaś Górnik mało wygrywa, ale sporo remisuje.

Tak więc w pięciu ostatnich meczach Górnik Łęczna zainkasował w sumie siedem punków. Ekipa Pavola Stano pokonała w tym czasie tylko Wisłę Kraków. Poza tym w ostatniej kolejce podzielili się oni punktami z Pogonią Siedlce. Wcześniej remisami kończyły się starcia z Odrą Opole oraz Chrobrym i Wartą.

Jeśli zaś chodzi o Termalicę Nieciecza, to oni w analogicznym okresie czasu wygrali z Arką Gdynia, Polonią Warszawa oraz podzielili się punktami z ŁKS-em Łódź. To właśnie hitowy mecz z zespołem z Trójmiasta był ostatnim zespołu Marcina Brosza.

Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: historia

Zespoły te w ostatnich latach dość często ze sobą rywalizowały. W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsza okazywała się Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która wygrywała: u siebie 3:0 oraz na wyjeździe 1:0. Z kolei w kampanii 2022/2023 lepiej prezentowała się drużyna Górnika Łęczna, która w sumie zdobyła cztery punkty. Pokonali oni rywali u siebie i podzielili się punktami w Niecieczy.

Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: kto wygra?

Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: kursy bukmacherskie

Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym spotkanie będzie dostępne w usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

