Górnik Łęczna – Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (10.08.2024)

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa: przewidywania

Górnik Łęczna kontra Polonia Warszawa, taki mecz czeka nas na pierwsze sobotnie spotkanie Betclic 1. ligi. Faworyta tego meczu można bardzo prosto wskazać, bowiem to gospodarze mają na koncie aż siedem punktów po dotychczasowych meczach i zdaje się, że będą w tym sezonie mocną ekipą – szczególnie na własnym stadionie. A Polonia jest na drugim końcu tabeli i z raptem jednym oczkiem praktycznie ją zamyka. Stąd też typ na to spotkanie wydaje się dość prosty. Moim zdaniem faworyt stanie na wysokości zadania i pokona słabeusza. Mój typ: Górnik Łęczna wygra mecz.

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa: ostatnie mecze

Ten sezon zdecydowanie lepiej rozpoczęła ekipa Górnika Łęczna. Podopieczni trenera Pavola Stano po trzech seriach gier mają na swoim koncie siedem punktów i zajmują trzecie miejsce w stawce. Łęcznianom udało się do tej pory pokonać Stal Stalową Wola oraz Stal Rzeszów, a także w ostatniej kolejce podzielili się punktami z ŁKS-em Łódź.

Z kolei Polonia Warszawa jest na zupełnie drugim biegunie ligowej rzeczywistości. Gracze Rafała Smalca uzbierali skromny jeden punkt i było to w starciu z Wisłą Kraków. Z kolei dwa przegrane mecze przystały na spotkania ze Zniczem Pruszków oraz Arką Gdynia. Po tym ostatnim spotkaniu w klubie zaczęło robić się gorąco i posada obecnego szkoleniowca nie jest bezpieczna.

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa: historia

Obie te drużyny mierzyły się ze sobą już w poprzednim sezonie. Wówczas znacznie lepszym bezpośrednim bilansem mogli pochwalić się gracze Górnika, którzy w pierwszym meczu podzielili się punktami, a na wiosnę zgarnęli trzy oczka. Niemniej były to jedyne starcia tych ekip w ostatnich latach, bowiem wcześniejsze spotkania to odległe czasy aż 2006 roku.

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa: kto wygra?

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty czołowego bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku. Kursy na ten mecz są dość jednoznaczne. Na zwycięstwo zespołu Górnika Łęczna zagramy za 2.28. Z kolei remis wyceniany jest na 3.32. Wysoki jest za to współczynnik na trzy punkty gości. Ich wygrana to 2.95.

Górnik Łęczna Polonia Warszawa 2.28 3.32 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 17:39 .

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa: transmisja

Początek rywalizacji na stadionie w Łęcznej już w sobotę 10 sierpnia o godzinie 14:30. Mecz ten będzie dostępny do oglądania na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej nadawcy. Istnieje także opcja w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

