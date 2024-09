Górnik Łęczna - Miedź Legnica, typy na mecz 9. kolejki Betclic 1. Ligi. W niedzielę zagrają ze sobą dwaj kandydaci do awansu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Górnik Łęczna Miedź Legnica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2024 13:39 .

Górnik – Miedź, typy i przewidywania

Górnik Łęczna w poprzednim sezonie otarł się o awans do Ekstraklasy, przegrywając w półfinale baraży. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc celem na tę kampanię jest wywalczenie promocji do elity. Nie będzie o to łatwo, gdyż konkurencja wydaje się naprawdę mocna. Nie brakuje kandydatów do awansu, a z jednym z nich Górnik zmierzy się w tę niedzielę. Miedź Legnica punktuje na bardzo podobnym poziomie, więc można spodziewać się ciekawego widowiska. Obie drużyny bazują na odważnej grze w ofensywie, a mecze z ich udziałem obfitują w bramki. Trudno wskazać jednoznacznie faworyta, natomiast w tym spotkaniu może dojść do prawdziwej strzelaniny. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Betclic 2.10 Powyżej 2,5 gola Zagraj!

Górnik – Miedź, ostatnie wyniki

Górnik Łęczna ma za sobą bardzo dobry start sezonu 2024/2025. Dopiero przed przerwą reprezentacyjną doznał pierwszej porażki, uznając wyższość Ruchu Chorzów (2-3). Wcześniej Górnik zaliczył serię trzech wygranych, pokonując kolejno Polonię Warszawa (3-1), Znicza Pruszków (3-2) oraz Arkę Gdynia (2-1). W ligowej tabeli Górnik zajmuje czwartą lokatę, a do liderującej Termaliki traci dziewięć punktów. Warto pamiętać, że rozegrał dotąd dwa spotkania mniej.

Miedź również może pochwalić się satysfakcjonującym dorobkiem punktowym. Poprzednia kolejka przyniosła przegraną w starciu z Arką Gdynia (1-2), natomiast wcześniej udało się pokonać ŁKS Łódź (1-0), Polonię Warszawa (1-0) oraz Znicza Pruszków (4-0). Ekipa z Legnicy sąsiaduje z Górnikiem Łęczna w tabeli, tracąc do niego trzy punkty.

Górnik – Miedź, historia

Bezpośrednia rywalizacja tych drużyn w poprzednim sezonie pierwszej ligi nie była skrajnie emocjonująca. Co ciekawe, zarówno mecz w Łęcznej, jak i w Legnicy, zakończył się bezbramkowym remisem. Po raz ostatni Górnik świętował wygraną nad Miedzią w 2021 roku, kiedy to jej kosztem awansował do 1/8 finału Pucharu Polski. W tym samym roku Miedź ograła Górnika w lidze.

Górnik – Miedź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie uznają żadnej drużyny wyraźnym faworytem. Kurs na wygraną Górnika Łęczna wynosi 2.69. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Miedzi Legnica jest to 2.41. Kurs na remis wynosi z kolei 3.08. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Górnik Łęczna Remis Miedź Legnica 2.69 3.08 2.41 2.69 3.08 2.41 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2024 13:39 .

Górnik – Miedź, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Górnika 0% Remisem 0% Wygraną Miedzi 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Górnika

Remisem

Wygraną Miedzi

Górnik – Miedź, transmisja meczu

Mecz 9. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Górnikiem Łęczna a Miedzią Legnica rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Mecz będzie można śledzić również dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp, wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.