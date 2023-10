Górnik Łęczna – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Jonathan De Amo

Górnik Łęczna – GKS Katowice, typy i przewidywania

Zarówno Górnik Łęczna, jak i GKS Katowice zawodzą w ostatnich tygodniach i obie ekipy na wygraną czekają już od kilku spotkań. Również bukmacherzy mają problem ze wskazań faworyta tego starcia. Górnik w każdym z ostatnich ośmiu meczów zdobywał przynajmniej jednego gola. Natomiast GKS w trzech ostatnich ligowych spotkaniach nie zdobył żadnej bramki, a łącznie w starciach z Odrą, Lechią i Górnikiem Zabrze stracił dziesięć goli. Mój typ: zwycięstwo Górnika Łęczna – TAK.

Górnik Łęczna – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Górnik Łęczna po udanym początku kampanii i serii pięciu ligowych wygranych z rzędu obecnie notuje serię czterech spotkań bez zwycięstwa. Składają się na nią trzy remisy ligowe z Podbeskidziem, Zagłębiem Sosnowiec i Lechią Gdańsk oraz porażka z Cracovią w Pucharze Polski. Mimo to łęcznianie są na drugim miejscu w tabeli. GKS z kolei również miał przyzwoity początek sezonu, ale obecnie nie wygrał żadnego z ostatnich sześciu meczów o stawkę remisując z Podbeskidziem i Bruk-Betem oraz przegrywając z Odrą Opole, Lechią Gdańsk i Zagłębiem Sosnowiec. Katowiczanie przegrali również z Górnikiem Zabrze w meczu Pucharu Polski.

Górnik Łęczna – GKS Katowice, historia

Ostatni mecz obu drużyn rozegrany w kwietniu zakończył się wygraną GKS-u Katowice 2:0. Górnik Łęczna nie wygrał żadnego z ostatnich trzech bezpośrednich starć, natomiast bilans ostatnich pięciu pojedynków to jedna wygrana łęcznian, jeden remis i trzy zwycięstwa ekipy ze Śląska.

Górnik Łęczna – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Górnik Łęczna – GKS Katowice, kto wygra

Górnik Łęczna – GKS Katowice, przewidywane składy

Górnik Łęczna: Gostomski, Zbozień, Cisse, Klemenz, De Amo, Grabowski, Zyra, Kryeziu, Deja, Łukasiak, Podliński.

GKS Katowice: Kudła, Repka, Janiszewski, Komor, Rogala, Kozubal, Figiel, Wasielewski, Błąd, Mak, Bergier.

Górnik Łęczna – GKS Katowice, transmisja meczu

Starcie Górnika Łęczna z GKS-em Katowice nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć jedynie online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy wykupić odpowiedni abonament.

